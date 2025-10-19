FCSB schimbă foaia Anunțul făcut de Mihai Stoica înaintea duelului cu Bologna din Europa League: „Vedem cine suntem”

FCSB - Bologna. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a anunțat o schimbare de strategie pentru meciul din runda #3 din Europa League.

FCSB - Bologna se va juca joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În partida cu Young Boys din runda 2 din Europa League, scor 0-2, primul „11” al celor de la FCSB a fost alcătuit din jucători care nu au prins foarte multe minute în acest sezon.

Decizia fusese luată pentru a odihni titularii obișnuiți pentru partida cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa 12 din Liga 1.

FCSB - Bologna. Mihai Stoica anunță schimbări: „Jucăm cu titularii”

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a anunțat că în meciul cu Bologna va fi trimis pe teren cel mai bun „11” posibil, spre deosebire de partida cu Young Boys.

„E o echipă extrem e puternică, foarte greu de bătut. Victoria ar fi aur. Noi, anul trecut, cu excepția lui Manchester United și a lui Lyon, nu am întâlnit nicio echipă de valoarea lor.

Jucăm indiscutabil, 100%, cu titularii. Singurul meci care a fost gândit diferit a fost cel cu Young Boys pentru că urma partida cu Craiova.

Îmi pare foarte bine că am căzut cu ei pentru că vedem și noi cine suntem. Da, garantat o să fim cu titularii, pentru că după jucăm cu UTA acasă.

Vedem cine suntem în acest duel. Ar fi ceva uriaș o victorie, da. Românii vin în principal pentru adversari, în Europa. Noi nu putem să schimbăm optica”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Primul „11” al celor de la FCSB în meciul cu Young Boys: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Edjouma, Alhassan - Miculescu (cpt.), Oct. Popescu, Thiam - Alibec

Partida cu echipa elvețiană din runda 2 din Europa League a fost pierdută de FCSB cu scorul de 0-2, după „dubla” lui Monteiro din minutele 11 și 36.

În acest moment, campioana României se află pe locul 24 în grupa principală din Europa League, cu 3 puncte.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

