Gol după mai bine de o lună Ianis Stoica a reușit să înscrie din nou în Portugalia! +7 foto
Ianis Stoica. Foto: IMAGO
Gol după mai bine de o lună Ianis Stoica a reușit să înscrie din nou în Portugalia!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 11:30
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 11:31
  • Ianis Stoica (22 de ani) a marcat din nou pentru Estrela Amadora în campionatul Portugaliei, în victoria cu AVS, scor 3-0.

Jucătorul român a fost titular în meciul din etapa 7 și a confirmat încrederea antrenorului.

Estrela Amadora - AVS. Ianis Stoica a marcat din nou în Portugalia

Estrela Amadora a deschis scorul în minutul 21 prin Kikas, iar trei minute mai târziu Ianis Stoica și-a trecut în cont a doua reușită de când a fost transferat în Portugalia.

Românul a reușit un gol destul de simplu. Stoica a împins mingea în poarta goală, după ce Sidny Cabral i-a pasat perfect în interiorul careului.

Golul marcat de Ianis Stoica pentru Estrela în meciul cu AVS (6).jpg
Golul marcat de Ianis Stoica pentru Estrela în meciul cu AVS (6).jpg

Kikas a reușit „dubla” în prelungirile primei reprize și, astfel, s-a stabilit scorul final al partidei: 3-0.

Ianis Stoica a jucat 62 de minute, fiind înlocuit cu Oumar Ngom. Are două goluri în 7 meciuri pentru portughezi.

Estrela Amadora se află pe locul 11 în liga Portugaliei, cu 7 puncte obținute după 7 etape.

Următorul meci al echipei lui Stoica va fi cu Gil Vicente, în deplasare, sâmbătă, pe 4 octombrie.

2 milioane de euro
valorează Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Ianis Stoica, gol după mai bine de o lună

Ianis Stoica a debutat cu gol pentru Estrela Amadora în partida de pe 11 august cu Estoril.

Internaționalul român a reușit să marcheze la doar un minut după ce a fost introdus, după o alunecare în 6 metri, în urma unei centrări pe jos a lui Rodrigo Pinho.

De atunci însă nu mai reușise să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Ianis Stoica a părăsit Hermannstadt în această vară, portughezii achitând suma de 1,3 milioane de euro pentru transferul atacantului.

Mijlocașul a jucat 62 de partide pentru Hermannstadt, în care a marcat 21 de goluri și a oferit 6 pase decisive.

