Ghinion pentru Ianis Stoica Titular la Estrela, extrema s-a accidentat » Încă o prestație neconvingătoare 
Ianis Stoica (Foto: IMAGO)
Ghinion pentru Ianis Stoica Titular la Estrela, extrema s-a accidentat » Încă o prestație neconvingătoare

Viorel Tudorache
Publicat: 21.09.2025, ora 19:39
Actualizat: 21.09.2025, ora 19:39
  • Ianis Stoica (22 de ani) a mai primit o șansă importantă la Estrela Amadora, dar a ratat-o din cauza unei accidentări.
  • Titular pentru a doua oară în primele șase etape, fotbalistul român a avut o prestație ștearsă cu Tondela, într-o partidă terminată cu scorul de 0-0.

După demiterea lui Jose Faria, care a lăsat-o pe Estrela pe locul 15, cu trei puncte din trei egaluri după cinci etape, noul antrenor interimar Luis Silva l-a folosit titular pe Ianis Stoica în meciul cu Tondela, penultima clasată.

Ianis Stoica, titular 63 de minute

Pentru atacantul român de 22 de ani, cumpărat în această vară de la Hermannstadt cu 1,3 milioane de euro, duminică a fost a două apariție în primul unsprezece.

Ianis mai începuse titular în partida din etapa a 3-a, Estrela - Alverca 2-2, dar nu s-a întâlnit cu mingea și a fost schimbat la pauză.

Contra celor de la Tondela, Stoica a fost distribuit pe postul său de bază, extremă stânga, într-un sistem 4-3-3 ofensiv.

Noul antrenor a mizat pe viteza fostului internațional de tineret și pe capacitatea acestuia de a surprinde pe contraatac.

Colegii nu-l joacă, Ianis nu-i înțelege

În startul primei reprize, Ianis Stoica a încercat un șut de la marginea careului, dar mingea a fost blocată. A mai avut o demarcare bună pe centru, însă faza nu s-a concretizat pe tabelă.

Obligat să se retragă adesea în propria jumătate, tricolorul și-a pierdut din prospețime și nu s-a mai făcut remarcat în atac.

Nici colegii nu l-au căutat prea mult cu pase, dar nici el nu pare să-i înțeleagă prea bine și să se sincronizeze cu jocul echipei. Aproape toate acțiunile de contraatac au fost direcționate spre partea dreaptă, unde Lopes Cabral a ratat cea mai mare ocazie, singur cu portarul.

Ianis Stoica s-a accidentat la gamba stângă

Chiar dacă nu a avut realizări notabile, Ianis a rămas pe teren și pentru repriza secundă. Atacantul român a mai rezistat însă doar 18 minute.

La o fază în care controla mingea la centrul terenului, Ianis Stoica a călcat greșit și a acuzat dureri la gamba stângă, fiind înlocuit imediat.

Astfel, fotbalistul român rămâne, deocamdată, doar cu golul marcat la debutul în Primeira Liga, în remiza 1-1 cu Estoril Praia.

Jose Faria: „Aici, jocul este mai rapid. Lui Ianis nu-i place prea mult să alerge după adversar”

Fostul antrenor al Estrelei, Jose Faria, a fost unul dintre cei care au subliniat în repetate rânduri că Ianis Stoica are nevoie de timp și răbdare pentru a se adapta.

Tehnicianul portughez a vorbit despre potențialul românului încă de la primele meciuri, dar și despre minusurile lui.

„Ianis este un tânăr de 22 de ani. Vorbim despre el de când avea 16 ani. Era pe cale să meargă în Premier League, în mai multe ligi de calitate... până la urmă nu a mers, a amânat puțin, dar are mult potențial și multă calitate.

Nu-i place prea mult să alerge după adversari, dar cu mingea, știm că e diferit”, spunea Faria.

Chiar și după înfrângerea cu Guimaraes, care i-a adus demiterea, tehnicianul a ținut să transmită un mesaj de încurajare pentru Ianis Stoica.

„Nu putem uita că Ianis a venit la Estrela ca un jucător foarte tânăr. Nu putem uita că este doar un băiețel care nici măcar nu vorbește bine engleza.

Trebuie să se adapteze. Aici, jocul este mai rapid. Am mare încredere în munca lui, îi cunosc calitatea și cred că, în viitor, va avea mare succes în campionatul portughez”.

portugalia Estrela Amadora ianis stoica tondela
