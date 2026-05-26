Explicațiile lui Zicu De ce a ales  să demisioneze de la Farul: „Nici staff-ul meu nu știa”

Ianis Zicu (42 de ani) a vorbit despre motivele care l-au determinat să demisioneze de la Farul Constanța, la mai bine de o lună după despărțirea de formația dobrogeană.

Zicu și-a anunțat intenția de a pleca după înfrângerea cu Hermannstadt, scor 0-1, în etapa a patra din play-out.

La acel moment, tehnicianul a transmis public că vrea să renunțe, iar clubul i-a acceptat demisia câteva zile mai târziu.

De ce a ales Ianis Zicu să demisioneze de la Farul

„Le-am spus jucătorilor despre situația în care se află Farul acum: «Să nu credeți că șapte puncte avans sunt multe». Se întâmpla după meciul cu Petrolul, pe care l-am câștigat în prima etapă din play-out. Le-am zis toată săptămâna.

Și de acolo, în două etape, au dovedit ceva care m-a făcut să plec”, a spus Ianis Zicu, conform digisport.ro.

Fostul antrenor al Farului a explicat și de ce a ales să-și anunțe demisia imediat după meci.

Nu sunt genul care să stau și să vorbesc public. De aceea am și decis să demisionez, nici staff-ul meu nu știa. Fiecare e liber să decidă. Simțeam că nu mai pot, după ce am văzut ce au făcut jucătorii. De aceea am spus public, ca să nu mă întoarcă Ianis Zicu, fostul antrenor de la Farul

După anunțul făcut de Zicu, Gică Popescu, acționarul majoritar al Farului, a transmis inițial că nu va accepta imediat demisia și că urma să aibă o discuție cu antrenorul. Ulterior, despărțirea a fost oficializată de club.

Ianis Zicu a ajuns la Farul în vara anului 2025, după promovarea reușită cu Metaloglobus în Superliga.

Pe banca formației constănțene, antrenorul a adunat 34 de meciuri, cu un bilanț de 11 victorii, 8 remize și 15 înfrângeri.

Farul a ajuns între timp în lupta pentru menținerea în Superliga, împotriva celor de la Chindia.

După 3-3 la Târgoviște, totul se va decide în returul de la Ovidiu, programat duminică, de la ora 20:30.

