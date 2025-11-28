Îl urechează pe Crețu Mihai Stoica a comentat gestul făcut de fundașul FCSB după eșecul din Serbia: „Caracterele se văd la greu”

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, l-a criticat pe Valentin Crețu (36 de ani) pentru gestul făcut la finalul partidei.

Jucătorii campioanei au fost băgați în ședință de fani, moment în care Crețu a lansat un atac fără menajamente la adresa colegului său, Siyabonga Ngezana (28 de ani), pentru gafele comise pe parcursul meciului de la Belgrad.

Steaua Roșie - FCSB 1-0 . Mihai Stoica: „Ceea ce a făcut Crețu e impardonabil”

Oficialul celor de la FCSB a comentat și el imaginile și l-a pus la zid pe fundașul dreapta pentru comportamentul său.

„Azi am aflat, nu știam de chestia asta. Nu e normal să discuți despre un coleg, lasă-ne pe noi să criticăm că de aia suntem puși acolo. E foarte urât ce a făcut. Câteodată caracterele se văd la greu.

Nici eu nu mă așteptam la Crețu să facă asta. Prefer să văd conflicte în vestiar, decât să aud acuze între fotbaliști în public.

Nu știu mai multe, doar ce am citit, nu m-am întâlnit cu nimeni astăzi. A comis-o. Depinde cum văd ceilalți în vestiar problema, dar ceea ce a făcut el e impardonabil”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Vali Crețu, atac adresa lui Ngezana: „Doarme pe el”

În finalul partidei de joi de la Belgrad, jucătorii de la FCSB au fost trași la răspundere de galerie. Fanii s-au declarat nemulțumiți de prestațiile echipei din acest sezon, care au fost mult sub așteptările lor.

Într-un dialog cu Florin Tănase, liderul Peluzei Nord a spus: „Băi Tase! Faceți, băi, ceva! Nu e posibil! Mobilizați-vă! Nu se poate așa ceva, în 10 oameni?”.

În acel moment a intervenit Valentin Crețu, fundașul dreapta al campioanei României. Acesta le-a răspuns suporterilor, criticându-l dur pe Siyabonga Ngezana pentru numeroasele gafe din meciul de la Belgrad.

„Ce p*** mea să facem dacă ăla (n.r. - Ngezana) doarme pe el?” , le-a spus Crețu suporterilor.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul fazei principale din Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

