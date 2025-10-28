Igor Tudor, demis! Cine va sta pe banca lui Juventus la următorul meci + Soluțiile pe termen lung ale clubului

Igor Tudor (47 de ani) a fost demis de către Juventus, după ultimul eșec din Serie A, 0-1 cu Lazio.

Locul său la următoarea partidă va fi luat de interimarul Massimo Brambilla, în prezent antrenor la Juventus Next Gen, iar pe termen lung clubul are alte trei opțiuni.

Juventus a bifat un nou eșec duminică și a ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorie, în toate competițiile, dintre care ultimele trei au fost eșecuri.

Igor Tudor, demis de Juventus. Massimo Brambilla, interimar

Conducerea lui Juventus nu a putut trece și peste eșecul cu Lazio, în urma căruia echipa a rămas pe locul 8, și l-a concediat pe antrenorul Igor Tudor.

„Juventus anunță că l-a demis pe Igor Tudor din funcția de antrenor principal al primei echipe masculine, împreună cu staff-ul său, format din Ivan Javorcic, Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci.

Clubul îi mulțumește lui Igor Tudor, dar și întregii sale echipe pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă în ultimele luni și le urează tot binele în viitor”, a scris Juventus pe pagina de Facebook.

Ulterior, „bianconerii” au anunțat că Massimo Brambilla, antrenorul echipei Juventus Next Gen, va fi interimar la următoarea partidă din Serie A.

Însă, Juventus este acum preocupată de găsirea rapidă a unui antrenor pe termen lung și are trei variante pe masă pentru înlocuirea lui Tudor: Luciano Spalletti, Roberto Mancini și Raffaele Palladino, potrivit gazzetta.it.

