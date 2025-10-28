Kevin De Bruyne (34 de ani) va fi supus unei intervenții chirurgicale, după ce a suferit o accidentare ciudată în ultima partidă din Serie A, cu Inter Milano, scor 3-1.

Belgianul a primit ulterior un diagnostic destul de grav, ruptură musculară la bicepsul femural, care îl va ține departe de teren pentru o perioadă destul de lungă.

Napoli s-a impus pe teren propriu în derby-ul cu formația lui Cristi Chivu, 3-1, și a urcat din nou pe prima poziție în clasamentul din Serie A.

Kevin De Bruyne ar putea lipsi până în februarie 2026

Mijlocașul belgian a transformat penalty-ul prin care Napoli a deschis scorul, în minutul 33, iar imediat după a acuzat dureri în spatele coapsei, Antonio Conte fiind nevoit să-l înlocuiască peste 4 minute.

Ulterior, au apărut și rezultatele investigațiilor. De Bruyne s-a ales cu o ruptură musculară destul de gravă.

„În urma accidentării suferite în timpul meciului cu Inter, Kevin De Bruyne a fost supus unor teste la Spitalul Pineta Grande, care au relevat o ruptură de grad înalt la bicepsul femural de la coapsa dreaptă.

Internaționalul belgian a început deja programul de recuperare”, a scris Napoli pe site-ul oficial.

Napoli va trebui să-l înlocuiască pe De Bruyne pe termen lung, întrucât această accidentare l-ar putea ține departe de teren până în luna februarie 2026, informează beinsports.com.

Starul belgian a ales o intervenție chirurgicală, așa cum a procedat și în 2023. Acesta se află deja în Belgia și va fi operat, miercuri, la o clinică din Anvers, unde va începe apoi recuperarea, mai transmite corrieredellosport.it.

Decizia lui De Bruyne a fost luată împreună cu oficialii lui Napoli, iar unicul scop este ca acesta să fie apt înaintea Mondialului din 2026.

4 goluri a reușit De Bruyne pentru Napoli, în 8 apariții, în Serie A

