Ce a pățit Rareș Pop Jucătorul Rapidului a vorbit despre accidentarea din timpul meciului cu Unirea Slobozia: „Am simțit la momentul pasei”

Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Rareș Pop (20 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită la meciul din etapa a 14-a din Superliga.

Folosit ca mijlocaș ofensiv, Rareș Pop a reușit să înscrie înainte de pauză, însă a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 54.

Rapid - Unirea Slobozia 4-1 . Rareș Pop, despre accidentarea suferită: „Am simțit în momentul pasei”

Jucătorul s-a accidentat în timp ce făcea un schimb de pase cu Dobre, în atac.

„Nu cred că e o accidentare gravă, probabil e o mică întindere, o mică contractură.

Am simţit la momentul pasei, nu cred că e ceva serios”, a declarat Rareș Pop, conform orangesport.ro.

Pop a vorbit atât despre golul său, cât și despre rolul neobișnuit pentru el pe care l-a avut în teren.

„ A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine în ultimul timp. Și mă bucur că am reușit să marchez chiar pe Giulești.

Clar, a fost o schimbare puțin neașteptată, să joc pe altă poziție, dar cred că m-am descurcat.

Clar, mai am multe de îmbunătățit pe această poziție. Nu joc foarte des. Cred că de două ori maxim am jucat în fiecare sezon acolo. Am mult mai multă libertate, am mai multe zone în care pot să ajung să primesc mingea, dar trebuie să mă îmbunătățesc.

Nu vreau să exagerez să spun că am încrederea până în nori, dar eu zic că e un plus pentru mine, mă va ajuta acest gol”, a mai spus Pop, la Prima Sport.

