„Dezechilibrant”  Ilie Dumitrescu a analizat Rapidul și a identificat atuurile giuleștenilor +7 foto
FC Botoșani - Rapid
Superliga

„Dezechilibrant” Ilie Dumitrescu a analizat Rapidul și a identificat atuurile giuleștenilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 11:08
  • FC Botoșani - Rapid 1-1. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani) a vorbit despre jocul giuleștenilor din partida din etapa a doua a Ligii 1.
  • Dumitrescu consideră că unii fotbaliști ai Rapidului se vor ridica la nivelul așteptărilor, pe parcursul sezonului.
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Echipa lui Daniel Pancu a deschis scorul înainte de pauză, prin Claudiu Petrila. Giuleștenii au fost egalați în ultimele minute ale partidei, după ce Sebastian Mailat a transformat un penalty.

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FC Botoșani - Rapid 1-1. Ilie Dumitrescu: „Sunt jucători care au un rol determinant”

Rapid a început partida cu FC Botoșani cu Moruțan, Jambor și Petrila în atac. Daniel Pancu a schimbat complet ofensiva giuleștenilor față de meciul cu Sepsi, scor 1-0, din prima etapă.

Atunci, Dobre, Burmaz și Kamara au fost titulari în atacul formației din Giulești.

Ilie Dumitrescu consideră că vedetele echipei reprezintă atuurile Rapidului în meciurile viitoare:

„Moruțan a fost la un nivel bun în seara asta (n.r. luni). A fost activ. O să vedeți că și Petrila, și Moruțan și Dobre vor aduce un plus evident echipei.

Sunt jucători care au un rol determinant. Moruțan e un jucător bun, foarte bun pentru Rapid, o să vezi că e dezechilibrant”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
FC Botoșani - Rapid, meci FOTO Sportpictures (5).jpg

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În sezonul trecut, Alexandru Dobre a marcat 17 goluri și a oferit o pasă decisivă în 42 de meciuri jucate pentru Rapid, în toate competițiile.

Olimpiu Moruțan, care a fost transferat de giuleșteni la jumătatea sezonului trecut, a bifat 19 apariții, reușind să înscrie un gol și să livreze patru pase decisive.

Claudiu Petrila a fost și el un om de bază al Rapidului în sezonul trecut. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a marcat 5 goluri și a oferit 11 pase decisive în 36 de meciuri.

În etapa a treia din Liga 1, Rapid va juca cu CFR Cluj duminică, 2 august, de la ora 21:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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