Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 

Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena, au avut parte de un moment important în viața lor. Aceștia și-au botezat copilul, numele ales fiind cu totul special.

Fotbalistul naționalei și soția au ales un nume de origine greacă, Giorgios, pentru fiul lor născut pe 20 august.

Ianis Hagi și-a botezat fiul

Familia Hagi a trecut printr-un moment important.

Ianis Hagi și soția sa și-au botezat fiul, alegând un nume special, varianta greacă a lui Gheorghe, în onoarea bunicului patern, cel mai important fotbalist din istoria României.

Ianis și Elena au împărtășit momentul pe rețelele de socializare, acolo unde au dezvăluit și numele copilului, Giorgios Hagi.

Ianis și sora sa, Kira, au fost, de asemenea, botezați după bunicii lor paterni, părinții lui Gheorghe Hagi, Iancu și Chirița.

Ianis și Elena s-au căsătorit în vara anului trecut, după ce fotbalistul s-a întors de la Campionatul European.

Ianis Hagi revine la echipa națională

Ianis Hagi, acum la Alanyaspor, va reveni la națională, după ce a ratat acțiunea din luna septembrie (0-3 cu Canada și 2-2 cu Cipru) pentru că nu avea echipă.

Anunțul a fost făcut chiar de către selecționerul României, Mircea Lucescu.

„Am fost și la Istanbul să-l văd pe Ianis Hagi. Se simte că trei luni nu a jucat, dar a pus în joc tot ceea ce îl caracterizează și mai ales precizia paselor.

Mai are de lucrat, am și discutat cu el, are încă de recuperat din punct de vedere fizic. E în creștere, dar să nu uităm că el nu joacă de trei luni. Pregătirea care a făcut-o cu Farul a fost mai superficială, știind că nu joci nu dai absolut totul.

E un jucător extrem de util pentru echipa națională, e un jucător care iubește foarte tare echipa națională, iar asta vine de la taică-su în primul rând care a știu să-i transmită această responsabilitate și această dragoste.

Sperând că va juca meci de meci, va veni în grupul echipei naționale care are nevoie de el. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul. Nu știu în ce măsură va fi folosit, vom vedea și lucrul ăsta ”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport