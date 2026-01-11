„Cel mai bun înlocuitor al lui Șut” Patronul din Superliga are soluția pentru FCSB: „Vă dau scris! Cred că știe și domnul Becali”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani), a vorbit la superlativ despre mijlocașul Charles Petro (24 de ani) .

. Fotbalistul din Malawi s-ar afla în vizorul celor de la FCSB, după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani).

Iftime susține că Petro ar fi înlocuitorul perfect pentru Șut.

Totuși, finanțatorul celor de la FC Botoșani subliniază faptul că nu se gândește să-și cedeze mijlocașul, în condițiile în care moldovenii au ambiții mari după ce au terminat anul 2025 pe locul 3 în Liga 1.

Valeriu Iftime: „Charles Petro e cel mai bun înlocuitor al lui Șut, dar nu pot să-l dau”

„Mi se pare că a plecat un fotbalist de la FCSB. Șut, nu? Vă dau scris cine e cel mai bun înlocuitor al lui Șut de la noi. Vă dau scris și cred că știe și domnul Becali.

Cel mai bun om în zona asta de mijlocaș la închidere cred că este Charles Petro, dar nu pot să-l dau.

Nu e o negociere, dar pur și simplu fotbalistul ăsta e foarte bun.

În proiectul ăsta de acum, Dumnezeu l-a oferit Botoșaniului și a zis: «Ocupați-vă de el!» Dacă nu îl tratăm cu seriozitate, intră în derizoriu”, a declarat Valeriu Iftime, citat de sport.ro.

Potrivit sursei citate, Iftime a adăugat că este dispus să negocieze cu FCSB pentru transferul lui Petro abia la vară.

Charles Petro este om de bază la FC Botoșani/ Foto: sportpictures.eu

Jucătorul născut în Malawi a ajuns gratis la gruparea patronată de Valeriu Iftime, în iarna anului 2023, după despărțirea de Sheriff Tiraspol.

Dacă în primele sale sezoane a fost utilizat mai puțin, acum Petro este om de bază în angrenajul echipei antrenate de Leo Grozavu.

73 de meciuri a disputat Charles Petro în tricoul echipei FC Botoșani. A marcat 2 goluri

Dacă cele două cluburi vor ajunge la un numitor comun pentru transfer, Petro ar fi al 10-lea jucător transferat pe axa FC Botoșani - FCSB.

Fotbaliștii cumpărați de FCSB de la FC Botoșani și sumele de transfer:

Olimpiu Moruțan - 1.2 milioane de euro

Răzvan Oaidă - 700.000 de euro

Denis Haruț - 661.000 de euro

Cătălin Golofca - 400.000 de euro

Mihai Roman - 400.000 de euro

Joyskim Dawa - 350.000 de euro

Malcom Edjouma - 330.000 de euro

Aristidis Soiledis - 75.000 de euro

Andrei Miron - fără sumă de transfer

Patronul campioanei, Gigi Becali, a făcut profit doar de pe urma lui Olimpiu Moruțan. Acesta a fost vândut în 2021 la Galatasaray pentru 3,5 milioane de euro.

800.000 de euro este cota lui Charles Petro, potrivit transfermarkt.ro

