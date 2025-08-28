Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Imane Khelif (sursă foto: imago)
Box

Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 20:22
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 20:22
  • Imane Khelif (26 de ani), pugilistă algeriană și campioană olimpică la Paris 2024, a vorbit despre drumul greu către succes, presiunile cu care s-a confruntat și impactul pe care cazul ei îl are asupra sportului

Performanțele lui Khelif de la Paris au generat controverse legate de eligibilitatea de gen. Ca urmare a acestor dispute, a fost supusă mai multor teste, iar participarea i-a fost interzisă în două competiții, o situație cu care s-a mai confruntat și anterior.

Imane Khelif  a vorbit despre drumul ei în box: „Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”

La 15 ani, Khelif a descoperit boxul, iar pasiunea sa a trebuit întreținută prin mai multe sacrificii.

„Întotdeauna mi-a plăcut sportul, mai ales fotbalul, dar la un moment dat am realizat că iubeam cu adevărat boxul.

Îmi amintesc când am intrat prima dată într-o sală, prima dată în ring, senzația de a-mi vedea mănușile înainte de a le pune. Era începutul unui nou capitol din viața mea, descoperirea unei lumi pe care nu o cunoșteam.

În fiecare zi, pentru a mă antrena, mergeam pe jos zece kilometri și pentru a-mi permite acest lucru vindeam pâine, aluminiu și fier pe stradă.

Apoi au existat momente dificile și mental, pentru că practicarea sportului la înalt nivel cere dedicare și sacrificii mari. Când îmi trecea prin minte gândul să renunț, știam că era momentul să muncesc și mai mult”, a declarat Khelif, conform gazzetta.it.

Întrebată dacă a fost susținută de părinți în parcursul din box, Khelif a răspuns:

Nu, inițial erau împotriva ideii ca eu să fac box, mai ales tatăl meu. Venim dintr-un oraș mic și pentru o fată din Algeria boxul era neobișnuit. Totuși, mama m-a sprijinit și, în timp, văzând progresul meu, și tatăl meu a început să mă susțină. La început însă a fost foarte greu, și din punct de vedere financiar. Imane Khelif

Imane Khelif este optimistă, în ciuda scandalurilor legate de genul său

Pugilista a fost de-a lungul timpului subiectul unor controverse privind eligibilitatea de gen, fiind exclusă recent de la Eindhoven Box Cup și Campionatele Mondiale din Serbia.

„Ca sportivă, dedic întreaga viață antrenamentului și pregătirii și respect regulile așa cum sunt scrise.

Dar atunci când presiunile externe fac lucrurile neclare, devine ușor să fii supus unor decizii improvizate și nedrepte.

Aceasta nu dăunează doar sportivului, ci și spiritului sportului, care ar trebui să se bazeze pe transparență și respect reciproc”.

În timpul Jocurilor Olimpice din 2024, Imane Khelif a fost acuzată că nu ar fi femeie, ceea ce a dus la multe controverse.

Comitetul Internațional Olimpic (IOC) confirma atunci că Imane Khelif este femeie, conform documentelor ei oficiale, și că a fost eligibilă să concureze.

Din păcate, ceea ce am înfruntat este ceva ce alți sportivi au experimentat în trecut și cu care continuă să se confrunte și astăzi. Experiența mea de la Jocurile Olimpice demonstrează că orice sportiv poate deveni victimă, iar ceea ce s-a întâmplat a fost foarte dăunător, dar am reușit să rămân concentrată și să nu fiu influențată de agitația din jur. O schimbare reală necesită timp, efort continuu și unirea vocilor sportivilor cu cele ale instituțiilor care îi susțin. Imane Khelif

Tot atunci, tatăl sportivei a apărut la televiziunea franceză pentru a clarifica situația fiicei sale, și a arătat certificatul de naștere.

Copilul meu e fată. A fost crescută ca o fată. E o fată puternică, am învățat-o să muncească mult și să fie curajoasă. Se antrenează intens”, a afirmat Omar Khelif la BFMTV.

În urmă cu câteva luni, World Boxing, care se va ocupa de organizarea competițiilor de box de la Jocurile Olimpice din 2028, a anunțat că va introduce teste de gen obligatorii la toate competițiile organizate sub egida sa.

Întrebată dacă vor fi diferite următoarele Olimpiade, Khelif a răspuns:

„Sunt optimistă că impactul va fi diferit, pentru că discuția pe care am început-o în ultimele Jocuri va lăsa o amprentă și va face oamenii mai conștienți și mai deschiși să înțeleagă realitatea a ceea ce s-a întâmplat, creând un mediu sportiv mai echitabil și corect.

Cred că (n.r. - situația în care s-a aflat) a contribuit la conștientizarea provocărilor cu care se confruntă femeile în sport și a nedreptăților cărora le pot fi victime din cauza discriminării. Experiența mea a arătat că, dacă rămâi puternică și te agăți de adevăr, poți ajunge în cele din urmă la succes, iar cei care fac rău femeilor nu vor reuși să le zdrobească determinarea. Munca asiduă și dedicarea pot aduce justiție și pot schimba sportul în bine. Imane Khelif

În ultimele săptămâni s-a discutat mult despre o posibilă retragere din box, dar sportiva a explicat care este situația.

„Nu am nicio intenție să mă retrag. Câștigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Paris mi-a dat energie suplimentară: am înfruntat multe provocări pentru a ajunge aici, inclusiv bullying, și vreau să continui să lupt pentru a-i reduce la tăcere pe cei care se îndoiesc de mine.

Odată cu realizările mele sportive, au crescut și obiectivele mele. Vreau o altă medalie și vreau să contribui la crearea mai multor oportunități pentru femei în sport”, a mai spus Imane Khelif, conform sursei citate.

Realizările lui Imane Khelif;

  • După participări modeste la Campionatele Mondiale din 2018 și 2019, a obținut medalia de aur la turneul internațional de la Istanbul în 2021.
  • A devenit prima femeie algeriană care a concurat în competiția de box la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, avansând până în sferturile de finală.
  • În 2022, Khelif a continuat să strălucească pe scena internațională, câștigând medalia de argint la Campionatele Mondiale, precum și aurul la Jocurile Mediteraneene și la Campionatele Africane.
  • Cea mai mare realizare a sa a venit în 2024, la Jocurile Olimpice, când s-a impus în finala competiției feminine de box în fața lui Yang Liu (32 de ani), din China.
  • La Campionatele Mondiale din Serbia, ea nu a putut concura deoarece „nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate”.

