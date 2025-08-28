Blocați de UEFA? Ceferin nu vrea ca Barcelona să joace în La Liga la Miami! Când se va lua decizia finală
Blocați de UEFA? Ceferin nu vrea ca Barcelona să joace în La Liga la Miami! Când se va lua decizia finală

  • Aleksander Ceferin (57 de ani), președintele UEFA, a declarat că nu privește cu ochi buni posibilitatea ca partida Villarreal - Barcelona, din etapa #17 din La Liga, să se dispute la Miami, pe 20 decembrie.
  • Decizia finală urmează să fie luată pe 11 septembrie, în cadrul Comitetului Executiv al UEFA, reunit la Tirana (Albania).

Ceferin a subliniat că fotbalul european trebuie să se joace pe continent, reacționând după ce Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, în urmă cu două săptămâni, disputarea meciului Villarreal – Barcelona în Statele Unite.

Președintele UEFA nu este de acord ca Barcelona să joace cu Villarreal la Miami

Echipele europene ar trebui să joace în Europa. Vom deschide această discuție și cu FIFA și cu toate federațiile, pentru că nu cred că este un lucru bun.

Dacă este o excepție, bine, dacă există un motiv, bine. Dar, în principiu, echipele europene ar trebui să joace în Europa, pentru că suporterii lor trăiesc în Europa. Este o mare tradiție”, a declarat Ceferin, potrivit mundodeportivo.com.

Forul european analizează, de asemenea, posibilitatea de a bloca și meciul Milan – Como, programat pe 6 februarie la Perth (Australia).

În Italia există consens între cluburi pentru disputarea partidei, spre deosebire de Spania, unde Real Madrid și-a exprimat ferm opoziția față de mutarea jocului în SUA, potrivit sursei citate.

Deși a lăsat deschisă o portiță pentru organizarea unor meciuri pe alte continente, Ceferin a reiterat poziția sa:

Nu suntem mulțumiți, dar, oricât de mult am verificat legal, nu avem prea mult spațiu de manevră aici dacă federațiile sunt de acord, iar ambele federații și-au dat acordul. Dar cred că, pe viitor, va trebui să discutăm foarte serios această chestiune, pentru că fotbalul ar trebui jucat în Europa, iar suporterii ar trebui să-l vadă acasă. Ei nu pot călători în Australia sau în Statele Unite pentru a-și urmări echipele. Aleksander Ceferin

Care au fost argumentele celor de la Real Madrid

Imediat după ce Federația Spaniolă a anunțat că Villarreal - Barcelona se va disputa la Miami, rivalii de la Real Madrid s-au poziționat clar împotriva deciziei și au emis un comunicat în care au explicat motivele pentru care disputarea unui meci în afara țării încalcă mai multe principii.

„Real Madrid CF dorește să își exprime membrilor, suporterilor și fanilor fotbalului în general respingerea fermă a propunerii de a juca meciul din etapa a 17-a a Campionatului Național din Prima Divizie dintre Villarreal CF și FC Barcelona în afara Spaniei.

Măsura, implementată fără informare sau consultare prealabilă a cluburilor participante la competiție, încalcă principiul esențial al reciprocității teritoriale care guvernează competițiile de campionat cu două runde (un meci acasă și celălalt acasă la echipa adversă), modificând echilibrul competitiv și acordând un avantaj sportiv necuvenit cluburilor solicitante.

Integritatea competiției impune ca toate meciurile să se desfășoare în aceleași condiții pentru toate echipele.

Modificarea unilaterală a acestui regim încalcă egalitatea dintre concurenți, compromite legitimitatea rezultatelor și creează un precedent inacceptabil, care deschide ușa unor excepții bazate pe alte interese decât cele strict sportive, afectând în mod clar integritatea sportivă și riscând să falsifice competiția.

Dacă această propunere va fi implementată, consecințele sale ar fi atât de grave încât ar marca un punct de cotitură pentru lumea fotbalului.

Orice astfel de modificare trebuie, în toate cazurile, să aibă acordul expres și unanim al tuturor cluburilor participante la competiție, pe lângă respectarea strictă a regulamentelor naționale și internaționale care guvernează organizarea competițiilor oficiale.

În apărarea acestui principiu, Real Madrid a întreprins deja trei acțiuni specifice:

1. Solicităm ca FIFA, în calitate de garant al regulilor fotbalului internațional, să nu autorizeze meciul fără acordul prealabil al tuturor cluburilor participante la competiție.

2. Solicitare adresată UEFA, în calitate de garant al integrității competițiilor europene și al coerenței reglementărilor cu FIFA, de a îndemna RFEF să retragă sau să respingă solicitarea, reafirmând criteriile stabilite în 2018 care împiedică disputarea meciurilor oficiale din competițiile interne în afara teritoriului național, cu excepția unor circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător, care nu se aplică aici.

3. Solicitare adresată Consiliului Superior al Sportului de a nu acorda autorizația administrativă necesară fără un astfel de acord unanim.

Real Madrid își reafirmă angajamentul de a respecta regulile naționale și internaționale care garantează corectitudinea și buna funcționare a competițiilor oficiale și va apăra respectarea acestora în fața tuturor organismelor competente”, au transmis „galacticii”.

UEFA SUA fc barcelona villarreal aleksander ceferin la liga
