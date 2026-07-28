Dinamo își ia fundaș central  A fost titular la formația care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor

Imran Fetai, fundaș central de 23 de ani, va juca la Dinamo

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„Câinii” s-au înțeles cu fotbalistul care evoluează în Macedonia de Nord, la Shkendija.

Imran Fetai va semna cu Dinamo

Negocierile au fost purtate de președintele dinamovist Andrei Nicolescu și e doar o chestiune timp până când transferul va fi oficial, scrie prosport.ro.

Dinamo va plăti o sumă de transfer în schimbul apărătorului nord-macedonean, iar Shkendija va păstra și un procent dintr-un viitor transfer al acestuia.

Sezonul trecut, Fetai a bifat 41 de meciuri, în care a oferit o pasă de gol și a înscris de două ori.

Imran Fetai a fost integralist în „dubla” Shkendija - FCSB de acum un an, în care roș-albaștrii au fost eliminați din Liga Campionilor, 1-3 la general.

Dinamo îi are în acest moment ca variante de fundași centrali pe Nikita Stoinov, Martin Pascual, Matteo Duțu și Mihnea Toader.

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