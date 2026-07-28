„E feblețea patronului” FCSB nu renunță la transferul lui Drăguș. Mihai Stoica: „Dacă decideam eu, erau de mult veniți jucătorii”
Denis Drăguș/ Foto: imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale
Superliga

„E feblețea patronului” FCSB nu renunță la transferul lui Drăguș. Mihai Stoica: „Dacă decideam eu, erau de mult veniți jucătorii”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 22:17
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 22:19
  • FCSB nu renunță la transferul lui Denis Drăguș (27 de ani).
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Luni seară, Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii vor să mai facă o singură mutare în această perioadă de mercato.

Acum, oficialul celor de la FCSB a dezvăluit că poziția vizată este cea de atacant. MM a recunoscut că fosta campioană are mai multe variante, dar Denis Drăguș rămâne principala țintă a lui Gigi Becali.

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FCSB nu renunță la transferul lui Drăguș: „E feblețea patronului”

„Discutăm tot despre un atacant, da. Aștept să mi se dea undă verde, dar depinde de transferul lui Drăguș. Sunt mai multe variante.

Nu există un deadline pentru Drăguș. La Gigi, deadline-ul este când se încheie perioada de transferuri.

Dacă decideam eu, erau de mult jucătorii veniți, dar trebuie să așteptăm. E feblețea patronului”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

2.000.000 de euro
este cota lui Denis Drăguș

Atacantul a revenit în această vară la Trabzonspor, după ce în ultimele sezoane a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep. Cu toate acestea, Drăguș nu intră în planurile antrenorului Fatih Tekke.

De altfel, atacantul în vârstă de 27 de ani nu a fost inclus în lot pentru primul meci de verificare al formației din Turcia înaintea startului noului sezon, pierdut cu 0-3 în fața lui Eintracht Frankfurt.

Cifrele lui Drăguș:

  • Standard Liege: 60 de meciuri, 11 goluri, două pase decisive
  • Viitorul/Farul: 57 de meciuri, 13 goluri, 6 pase decisive
  • Gaziantep: 47 de meciuri, 17 goluri, 3 pase decisive
  • Trabzonspor: 26 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Eyupspor: 12 meciuri
  • FC Crotone: 9 meciuri
  • Genoa: 5 meciuri

Mihai Stoica: „Lui Coman i-aș zice asta”

Întrebat și despre o posibilă revenire a lui Florinel Coman, oficialul de la FCSB a oferit un răspuns ferm:

„De Coman nu mai știu absolut nimic. Coman are peste două milioane de luat. Cum aș putea eu să mă ocup de chestia asta, să-i zic: «Hai, Florinel! Hai, Florinel, lasă banii acolo!».

Eu, dacă aș fi în locul lui, i-aș da exact sfatul ăsta: «Stai până îți iei toți banii». Una e să ai 4 milioane în cont, alta e să ai peste 6 milioane”, a mai spus Mihai Stoica.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară

  • Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro 
  • Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract
  • Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro
  • Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt
  • Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

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