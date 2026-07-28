Interul lui Chivu, ce lovitură! Campioana Italiei a semnat un contract de sponsorizare record. E fără precedent în Serie A

Inter Milano a semnat un parteneriat record cu BBVA, un mare grup bancar internațional.

Formația antrenată de Cristi Chivu va încasa 8,5 milioane de euro anual, aceasta fiind cea mai mare sumă înregistrată vreodată pentru o sponsorizare de mânecă în cazul unui club italian.

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Prin acest acord, campioana Italiei își completează portofoliul de parteneri comerciali de pe tricoul produs de Nike.

Inter avea deja ocupate celelalte poziții comerciale de Betsson, sponsorul principal, care oferă 30 de milioane de euro anual, respectiv de U-Power, sponsorul de pe spatele tricoului, care oferă echipei de pe „Giuseppe Meazza” 5,5 milioane de euro pe sezon.

Inter a semnat un parteneriat record cu BBVA

„Nerazzurrii” au reușit să obțină un contract mult mai avantajos pentru spațiul publicitar de pe mâneca tricoului.

Noul acord cu BBVA este estimat la 8,5 milioane de euro pe sezon, cu 2,5 milioane mai mult decât precedentul parteneriat cu Gate.io, potrivit Gazzetta dello Sport.

În Serie A, nicio altă echipă nu se apropie de cifrele obținute de Inter. Milan și Juventus încasează câte 5 milioane de euro pe sezon de la MSC, respectiv WhiteBit, în timp ce Napoli și AS Roma primesc 4, respectiv 3 milioane de euro anual.

La nivel european, Inter urcă în fruntea clasamentului, depășind Bayern, care încasează 8 milioane de euro de la Allianz.

La nivel european, Inter depășește echipe precum Bayern (8 milioane de euro de la Allianz) și Atletico Madrid (7 milioane de euro de la Kraken).

Logo-ul BBVA va apărea și pe echipamentul echipei feminine a clubului, Inter U23,Inter U20 și al echipei Inter Legends.

În plus, BBVA va fi partenerul oficial pentru partea din față a tricoului echipelor din academia de tineret a clubului, începând cu categoria U18, atât în diviziile masculine, cât și în cele feminine.

Giorgio Ricci: „Am găsit mult mai mult decât un partener”

Directorul responsabil cu veniturile al clubului Inter a oferit o primă reacție după semnarea parteneriatului.

„Ambiția noastră este să construim colaborări care să creeze valoare reală nu doar pentru mărci, ci și pentru oameni. Am găsit mult mai mult decât un partener, am găsit o companie care împărtășește convingerea noastră că tehnologia și inovația ar trebui să îmbunătățească experiențele și să le facă mai accesibile.

Împreună, vrem să creăm noi modalități de a aduce fotbalul mai aproape de oameni și de a oferi beneficiile pe care le pot aduce două mărci inovatoare” a declarat Giorgio Ricci, citat de inter.it.

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