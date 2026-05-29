Rațiu a rămas fără antrenor Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano după finala pierdută cu Crystal Palace

Fundașul român Andrei Rațiu (27 de ani) va avea un nou antrenor la Rayo Vallecano din sezonul viitor.

Inigo Perez (38 de ani) a anunțat că nu va continua pe banca formației din Vallecas

Anunțul vine la două zile după finala Conference League pierdută în fața lui Crystal Palace, scor 0-1, la Leipzig.

Tehnicianul spaniol și-a anunțat decizia în cadrul unei conferințe de presă la care a fost prezent și președintele clubului, Raul Martin Presa.

„Astăzi este o zi a despărțirii, suntem aici pentru a ne lua rămas-bun de la Inigo Perez, care a fost antrenor în ultimii doi ani și jumătate”, a spus conducătorul clubului spaniol, conform marca.com.

Perez a explicat că a refuzat oferta de prelungire primită din partea lui Rayo.

Am refuzat oferta, fiind foarte recunoscător. În primul an nu este ușor să încredințezi echipa, cu tot ceea ce presupune salvarea de la retrogradare, cuiva fără experiență ca antrenor principal. Apoi, legând acești doi ani, ultima lună este reflectarea a ceea ce am tot spus Inigo Perez, fostul antrenor al lui Rayo Vallecano

Rayo a pierdut finala Conference League cu Crystal Palace, scor 0-1, după golul marcat de Jean-Philippe Mateta în repriza a doua.

Tehnicianul a ransmis că pleacă împăcat după perioada petrecută la club.

„În primul rând, îmi păsa să îmi achit datoria față de suporteri, care sunt motorul fundamental. Ne-au răspuns zilele trecute. Aveam o mare dorință să atingem obiective importante: anul trecut am reușit, intrând în Europa, iar anul acesta, ajungând în finală. Voiam să trăiesc aceste lucruri alături de acești jucători și de acești suporteri.

Celălalt obiectiv, cel mai important, era să creăm amintiri. Și am făcut și asta. Dincolo de înfrângerea de zilele trecute, acest lucru s-a împlinit și sunt cu adevărat împăcat. Știți cu toții cât de recunoscător vă sunt. Sunteți singurii care nu sunteți doar jucătorii mei și îmi purtați afecțiune, ci sunt printre voi și mai multe persoane care m-au susținut și ca om.

Când spun că nu voi mai găsi niciodată un grup ca acesta, la asta mă refer. Nu voi mai împărtăși niciodată așa ceva. Vă voi fi recunoscător toată viața.

Din punct de vedere sportiv, sunt cicluri care se închid. Trebuie mereu să o iei pas cu pas. Deși suntem o echipă modestă, succesele pe care le obținem nu sunt la îndemâna multora”, a mai declarat acesta.

Antrenorul a vorbit și despre momentul în care a luat decizia de a se despărți de Rayo Vallecano.

„Nu există un moment concret. Ca să fii antrenorul lui Rayo trebuie să știi că ești un privilegiat. Puritatea care există aici nu se găsește ușor și îți dai seama de asta. Ai nevoie de un anumit tip de energie.

Mi-am dat seama că în acest sezon nu mai aveam același tip de energie și că nu eram capabil să o regenerez. Încep conversațiile interioare și apare o teamă. Vine un moment în care se risipește, dar nu poți să o ignori, pentru că atunci te trădezi pe tine însuți”, a mai declarat tehnicianul.

92 de meciuri a jucat Rațiu sub comanda lui Inigo Perez, în care a marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive

Plecarea lui Inigo Perez închide una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a lui Rayo Vallecano.

Fost secund al lui Andoni Iraola a preluat echipa în februarie 2024, după demiterea lui Francisco Rodriguez, și a reușit să o mențină în La Liga.

Ulterior, a dus clubul în Europa după mai bine de două decenii și, în acest sezon, până în prima finală europeană din istoria formației din Vallecas.

Presa spaniolă scrie că Villarreal ar putea fi următoarea destinație a lui Inigo Perez.

Rayo Vallecano a terminat în La Liga pe locul 8, cu 50 de puncte după 38 de etape: 12 victorii, 14 remize, 12 înfrângeri

