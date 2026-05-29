Rațiu a rămas fără antrenor Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano după finala pierdută cu Crystal Palace +5 foto
Inigo Perez. Foto: Imago
Stranieri

Rațiu a rămas fără antrenor Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano după finala pierdută cu Crystal Palace

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 22:08
  • Fundașul român Andrei Rațiu (27 de ani) va avea un nou antrenor la Rayo Vallecano din sezonul viitor.
  • Inigo Perez (38 de ani) a anunțat că nu va continua pe banca formației din Vallecas
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anunțul vine la două zile după finala Conference League pierdută în fața lui Crystal Palace, scor 0-1, la Leipzig.

Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor
Citește și
Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor
Citește mai mult
Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor

Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano

Tehnicianul spaniol și-a anunțat decizia în cadrul unei conferințe de presă la care a fost prezent și președintele clubului, Raul Martin Presa.

„Astăzi este o zi a despărțirii, suntem aici pentru a ne lua rămas-bun de la Inigo Perez, care a fost antrenor în ultimii doi ani și jumătate”, a spus conducătorul clubului spaniol, conform marca.com.

Perez a explicat că a refuzat oferta de prelungire primită din partea lui Rayo.

Am refuzat oferta, fiind foarte recunoscător. În primul an nu este ușor să încredințezi echipa, cu tot ceea ce presupune salvarea de la retrogradare, cuiva fără experiență ca antrenor principal. Apoi, legând acești doi ani, ultima lună este reflectarea a ceea ce am tot spus Inigo Perez, fostul antrenor al lui Rayo Vallecano

Rayo a pierdut finala Conference League cu Crystal Palace, scor 0-1, după golul marcat de Jean-Philippe Mateta în repriza a doua.

Tehnicianul a ransmis că pleacă împăcat după perioada petrecută la club.

„În primul rând, îmi păsa să îmi achit datoria față de suporteri, care sunt motorul fundamental. Ne-au răspuns zilele trecute. Aveam o mare dorință să atingem obiective importante: anul trecut am reușit, intrând în Europa, iar anul acesta, ajungând în finală. Voiam să trăiesc aceste lucruri alături de acești jucători și de acești suporteri.

Celălalt obiectiv, cel mai important, era să creăm amintiri. Și am făcut și asta. Dincolo de înfrângerea de zilele trecute, acest lucru s-a împlinit și sunt cu adevărat împăcat. Știți cu toții cât de recunoscător vă sunt. Sunteți singurii care nu sunteți doar jucătorii mei și îmi purtați afecțiune, ci sunt printre voi și mai multe persoane care m-au susținut și ca om.

Când spun că nu voi mai găsi niciodată un grup ca acesta, la asta mă refer. Nu voi mai împărtăși niciodată așa ceva. Vă voi fi recunoscător toată viața.

Din punct de vedere sportiv, sunt cicluri care se închid. Trebuie mereu să o iei pas cu pas. Deși suntem o echipă modestă, succesele pe care le obținem nu sunt la îndemâna multora”, a mai declarat acesta.

Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO)
Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (5 imagini)

Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO) Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO) Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO) Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO) Andrei Rațiu a plâns după înfrângerea din finala Conference League (FOTO: IMAGO)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul a vorbit și despre momentul în care a luat decizia de a se despărți de Rayo Vallecano.

„Nu există un moment concret. Ca să fii antrenorul lui Rayo trebuie să știi că ești un privilegiat. Puritatea care există aici nu se găsește ușor și îți dai seama de asta. Ai nevoie de un anumit tip de energie.

Mi-am dat seama că în acest sezon nu mai aveam același tip de energie și că nu eram capabil să o regenerez. Încep conversațiile interioare și apare o teamă. Vine un moment în care se risipește, dar nu poți să o ignori, pentru că atunci te trădezi pe tine însuți”, a mai declarat tehnicianul.

92 de meciuri
a jucat Rațiu sub comanda lui Inigo Perez, în care a marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive

Plecarea lui Inigo Perez închide una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a lui Rayo Vallecano.

Fost secund al lui Andoni Iraola a preluat echipa în februarie 2024, după demiterea lui Francisco Rodriguez, și a reușit să o mențină în La Liga.

Ulterior, a dus clubul în Europa după mai bine de două decenii și, în acest sezon, până în prima finală europeană din istoria formației din Vallecas.

Presa spaniolă scrie că Villarreal ar putea fi următoarea destinație a lui Inigo Perez.

Rayo Vallecano a terminat în La Liga pe locul 8, cu 50 de puncte după 38 de etape: 12 victorii, 14 remize, 12 înfrângeri

Citește și

Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”
Superliga
21:24
Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”
Citește mai mult
Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”
Oțelul caută soluții la FCSB Formația roș-albastră ar putea ceda un portar de perspectivă
Superliga
21:00
Oțelul caută soluții la FCSB Formația roș-albastră ar putea ceda un portar de perspectivă
Citește mai mult
Oțelul caută soluții la FCSB Formația roș-albastră ar putea ceda un portar de perspectivă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Rayo Vallecano la liga andrei ratiu Inigo Perez
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share