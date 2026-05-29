Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor

Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid, și-a făcut apariția la conferința de prezentare a lui Daniel Pancu (48 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înainte de a-i da cuvântul noului antrenor din Giulești, Dan Șucu a făcut o comparație între situația de la Genoa și cea de la Rapid.

Dan Șucu: „Sunt bogat, am doi Daniel”

„Șeful meu, domnul Victor Angelescu, m-a delegat pe mine să vin în seara asta să vă salut și să le spun oficial bun revenit celor doi colegi de-ai noștri, Daniel Pancu și Marius Bilașco.

Sunt bogat, am doi de Dan: un Daniele la Genoa (n.r. de Rossi) și un Daniel la București.

Amândoi de succes. Au făcut ceva excepțional anul trecut și speranța mea e ca anul acesta să facă peste excepțional.

Ce au făcut ei? Au reușit, așa cum este firea lor, să fie lideri atât pe marginea terenului, cât și în vestiar, în fața băieților.

Au reușit să-i facă să-i respecte, să lupte pentru ei, să facă ce e mai bine pentru ca ei să se simtă iubiți. Sper din toată inima să reușim la Rapid acest lucru.

Ce mai văd și la Genoa este o colaborare excepțională între antrenor și directorul sportiv și asta vă urez și vouă: să facem cât putem mai bine pentru club.

Nu suntem jucători, antrenori, suntem întotdeauna noi, nu eu”, a declarat Dan Șucu.

Dan Șucu, apel în fața fanilor

Galeria nu a vrut să participe la prezentarea lui Daniel Pancu, după ce Jandarmeria a fost chemată pentru controale la accesul în arenă.

Fanii Rapidului au ales să rămână în parcarea Sălii Rapid, unde au început să cânte.

Dan Șucu a dialogat cu Liviu Ungureanu, șeful de galerie al giuleștenilor, pentru a încerca să aducă fanii în stadion, dar fără succes.

„Băieți, Liviule, începem o eră nouă, începem împreună cu Pancu. Haideți să o începem cu bine. Haideți să începem cu dreptul.

Am înțeles ce s-a întâmplat. Vă fac și eu o rugăminte. Am lăsat și eu deoparte nu știu câte treburi. Jandarmeria nu este sub conducerea mea, eu nu pot să trec peste jandarmi. V-am rugat frumos. Nu pot să dau ordine cuiva care nu este în subordinea mea.

Eu vă aștept. Aș vrea să avem o sărbătoare frumoasă, hai să o facem. Haideți să începem bine, vă rog mult”, le-a spus Șucu suporterilor, citat de digisport.ro.

Rugămințile nu au avut succes. Fanii l-au refuzat pe Șucu și au plecat acasă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport