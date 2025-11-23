McLaren, mesaj după decizia-șoc Echipa a reacționat rapid după ce Norris și Piastri au fost descalificați » Ce le-a transmis piloților

Andrea Stella (54 de ani), conducătorul echipei McLaren, și-a cerut scuze față de Lando Norris (26 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani).

(24 de ani). Cei doi piloți au fost descalificați după ce au fost găsite nereguli la monoposturile lor.

McLaren a încheiat Marele Premiu din Las Vegas cu un gust amar, după ce ambii săi piloți au fost eliminați din clasamentul final al cursei din cauza uzurii peste limită a plăcii de protecție de sub monoposturi.

Șeful McLaren își cere scuze public după descalificările lui Norris și Piastri

Responsabilul care se ocupă de verificarea monoposturilor la finalul cursei a identificat câteva nereguli.

Este vorba de un anumit grad ridicat de uzură a blocurilor de protecție. O astfel de uzură permite mașinii să ruleze mai jos decât este permis, comparativ cu solul, iar pilotul poate să obțină astfel un avantaj.

„În timpul cursei, ambele mașini au experimentat niveluri neașteptate și ridicate de oscilații, care nu au apărut și în sesiunile de antrenament. Ele au condus la un contact excesiv cu asfaltul.

După cum a menționat FIA, încălcarea a fost neintenționată, nu a existat nicio încercare deliberată de a ocoli regulamentul și au existat și circumstanțe atenuante”, a declarat Andrea Stella, conform formula1.com.

Ne cerem scuze față de Lando și Oscar pentru că au fost pierdute puncte astăzi, într-un moment critic pentru campionat, după două evoluții foarte bune din partea lor pe tot parcursul weekendului. Ca echipă, le cerem scuze și partenerilor și fanilor noștri, al căror sprijin înseamnă enorm. Deși acest rezultat este extrem de dezamăgitor, rămânem concentrați pe ultimele două curse ale sezonului. Andrea Stella

La finalul cursei, Norris a fost rugat de echipă să încetinească, părând inițial că ar fi o problemă cu carburantul.

Mai târziu, pilotul britanic a explicat că instrucțiuniile aveau, de fapt, legătură cu uzura plăcii de protecție.

„Un final frustrant. A trebuit să gestionăm anumite lucruri spre finalul cursei, iar acum știm că acest lucru s-a datorat unor probleme ale mașinii, care, din păcate, au dus la descalificarea noastră”, a spus pilotul, conform sursei citate.

Norris va rămâne cu o diferență de doar 24 de puncte față de Verstappen și Piastri, care au ajuns la egalitate de puncte, cu două curse înainte de finalul sezonului.

Clasamentul piloților, după descalificare

Lando Norris (McLaren) - 390p Oscar Piastri (McLaren) - 366p Max Verstappen (Red Bull) - 366p George Russell (Mercedes) - 294p Charles Leclerc (Ferrari) - 225p

