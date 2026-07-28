„Mentalitatea pulanului” Peluza Nord Craiova contestă vehement decizia conducerii: „Cum să te transformi în jandarmul mizerabilei UEFA?”

Peluza Nord Craiova a emis un comunicat dur la adresa conducerii clubului, după hotărârea luată înaintea meciului retur cu Levski Sofia.

U Craiova - Levski Sofia se joacă miercuri, de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Galeria campioanei Bulgariei nu va putea fi prezentă la duelul de pe „Ion Oblemenco”, după ce UEFA i-a interzis deplasarea în urma incidentelor provocate la meciul cu Borac Banja Luka din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Fanii lui Levski au cumpărat bilete în în sectoarele rezervate gazdelor, însă Craiova a anunțat că acestea urmează să fie anulate.

Peluza Nord Craiova, nemulțumită de decizia conducerii: „Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA?”

Decizia clubului nu a fost pe placul suporterilor olteni. Ultrașii din Peluza Nord susțin că măsura nu este una normală și că nu este corect ca suporterilor să li se interzică să-și sprijine echipa favorită.

„Știința noastră superbă pe care o iubim necondiționat s-a dovedit ieri a fi și ea, ca toate lucrurile din lume, imperfectă.

Cum, Știința, tocmai tu dintre toate, care ai în ADN să lupți pentru drepturi și libertăți, să dai un comunicat prin care să te faci complice la despărțirea fotbalului de oameni? Cum, Știința, să aplici tu o pedeapsă colectivă care este interzisă până și în război, încă din 1949, prin Convenția de la Geneva?

Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA, aceeași mizerabilă UEFA care ne arde și pe noi nedrept cu orice ocazie? Dacă o să fim noi următorii, cum o să vrem să ne trateze gazdele?

Și toate astea pentru ce?

Credeai că dacă vin câteva sute de bulgari o să domine zeci de mii de olteni, în loc să te gândești că mai mult îi activează?

Pentru ordine publică? Știința, repetăm, tu nu ești jandarmul nimănui! Mentalitatea unui club de fotbal studențesc este incompatibilă cu mentalitatea pulanului.

Tu ești «cea mai frumoasă poveste de dragoste dintre oameni și fotbal» și, din postura asta, nu ai voie să gândești așa.

Pentru mirajul Champions League și al banilor de acolo? Tocmai ai dovedit că nu îi merităm. Nu merităm să stăm pe cea mai înaltă scenă a fotbalului dacă nu știm să ne tratăm cu respect rivalii! Nici măcar rivalii, ci adversarii, pentru că nu există nicio rivalitate între Știința și Levski.

Dacă nu ai putut, din cauza regulamentului, să-i ajuți pe oamenii ăia să fie alături de echipa pe care o iubesc, trebuia măcar să nu-i încurci. Nu trebuia să fii complice la această mizerie a fotbalului modern! Nu te reprezintă!

Cu această ocazie, anunțăm că, dacă situația nu se va remedia, Peluza Nord nu o să arate niciun fel de ostilitate către o echipă lăsată fără sprijinul suporterilor proprii. Nu e demn să facem asta!

Luptă Știința, dar fă-o corect dpdv moral!” se arată în comunicatul emise de Peluza Nord Craiova.

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