Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”

Inter Milano - Kairat Almaty 2-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul formației italiene, a vorbit despre cea de-a patra victorie obținută de echipa sa în Liga Campionilor.

Inter a deschis scorul în minutul 45 prin golul lui Lautaro Martinez. Totuși, Ofri Arad a restabilit egalitatea la zece minute după pauză.

Nerazzurrii și-au asigurat victoria abia în minutul 67, când Carlos Augusto a înscris golul decisiv.

Inter - Kairat 2-1 . Cristi Chivu: „Pentru noi a fost o lecție”

„Pentru noi a fost o lecție. Trebuia să jucăm mai bine de atât. Da, nu am reușit să închidem jocul mai devreme. Ei au rămas conectați la meci și ne-au pus în dificultate.

Ne-a fost greu să punem în practică ce am pregătit. Îmi asum eu responsabilitatea, iar băieții știu asta, pentru că sunt maturi și inteligenți.

Acum eu sunt antrenorul, iar responsabilitatea îmi aparține. Puteam face mai bine”, a declarat tehnicianul, conform gazzetta.it.

FOTO: Golul marcat de Lautaro Martinez în finalul primei reprize

Deși a înscris șapte goluri în cele 13 meciuri disputate în acest sezon, Lautaro Martínez nu traversează cel mai bun moment al său.

În campionat nu a mai marcat de patru etape, însă a reușit al patrulea său gol în Liga Campionilor după doar trei meciuri jucate.

Întrebat dacă a existat vreo înțelegere specială cu atacantul argentinian, antrenorul a declarat:

Să mă fi înțeles cu Lautaro? Niciun jucător nu-și va permite vreodată să vină la mine și să-mi ceară să joace. Ideea a fost a mea. Cristi Chivu

Apoi, tehnicianul a explicat de ce a ales să îl utilizeze pe experimentatul atacant pentru meciul din Liga Campionilor.

„Pentru un atacant, dacă vrei să-l scoți dintr-un moment dificil, trebuie să-l lași să joace. Eu sunt mai bucuros pentru faza defensivă pe care a făcut-o la un corner, când a venit să blocheze o centrare. Asta e atitudinea corectă pentru noi.

Fotbalul înseamnă și bucurie, nu trebuie să ne încărcăm prea mult sau să vedem sperietori acolo unde nu există.

Lautaro este important, așa cum sunt și alții, iar lucrul esențial este să zâmbești și să dai totul pe teren ”, a mai spus Chivu, conform sursei citate.

160 de goluri a marcat Lautaro Martinez în cele 348 de partide jucate la Inter Milano

Inter ocupă locul al treilea în faza principală din Liga Campionilor, cu 12 puncte obținute în urma celor patru meciuri disputate.

Pe prima poziție se află Bayern, urmată de Arsenal, diferența fiind făcută doar de golaveraj.

