Fotbalistul Emeric Ienei GOLAZO.ro prezintă detalii de la ultima ședință ca jucător la Steaua + Culisele transferului la Kayserispor  
Emeric Ienei (centru, sus) a jucat două sezoane la Kayserispor în final carierei de fotbalist, 1969/70 și 1970/71 (foto: Kayserispor)
Diverse

Fotbalistul Emeric Ienei GOLAZO.ro prezintă detalii de la ultima ședință ca jucător la Steaua + Culisele transferului la Kayserispor

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 23:51
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 00:34
  • În 1969, după 12 ani petrecuți la Steaua, Emeric Ienei trăia ultimele momente ca jucător în vestiarul echipei.
  • La finalul turului de campionat 1968/69, Steaua, care era campioană en-titre, se afla la retrogradare. În ședința de analiză cu conducătorii, Ienei a avut atitudine de lider.

Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, s-a stins din viață, miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Cât de mare a fost Ienei? Unde trebuie pus nea Imi în ierarhia antrenorilor români? În cel mai relevant top e pe 4. Puteți vota pe GOLAZO.ro
Citește și
Cât de mare a fost Ienei? Unde trebuie pus nea Imi în ierarhia antrenorilor români? În cel mai relevant top e pe 4. Puteți vota pe GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cât de mare a fost Ienei? Unde trebuie pus nea Imi în ierarhia antrenorilor români? În cel mai relevant top e pe 4. Puteți vota pe GOLAZO.ro

Emeric Ienei a jucat 12 ani la Steaua

Ienei a rămas înscris cu litere de aur în istoria Stelei București, după ce a condus echipa armatei spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, în urma unei finale memorabile cu Barcelona, încheiată 2-0 la penalty-uri, la Sevilla.

Însă drumul său spre legendă a început pe teren, ca jucător. Născut pe 22 martie 1937 în Agrișu Mare, Arad, Emeric Ienei și-a început cariera la UTA Arad, după care a jucat 12 ani pentru CCA/Steaua București, între 1957 și 1969, câștigând trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Mijlocaș cu profil defensiv, Ienei și-a câștigat respectul fanilor prin stilul său elegant, tehnic și calm pe teren.

Emeric Ienei, final tensionat ca jucător la Steaua

Finalul carieriei de fotbalist are o poveste aparte. În 1969, după un campionat dezamăgitor, Steaua a decis să întinerească lotul, iar veteranii Emeric Ienei (32 de ani) și Gheorghe Constantin (37 de ani) urmau să fie trecuți în rezervă.

Nu era însă o despărțire obișnuită, pentru că amândoi erau figuri respectate și apreciate în fotbalul românesc. Astfel, Ienei și „Profesorul” Constantin au ajuns să joace împreună în liga secundă din Turcia, la Kayserispor, echipă care fusese înființată în 1966.

Transferul a survenit într-un moment tensionat la Steaua. La finalul unui tur de campionat dezamăgitor, cu echipa clasată pe locul 11 din 16, conducerea clubului a convocat o ședință între jucători, antrenori și oficiali pentru a analiza motivele regresului campionilor en‑titre.

Emeric Ienei a fost o voce puternică și ca fotbalist în vestiarul Stelei

Potrivit ziarului Sportul din 13 ianuarie 1969, ședința a fost marcată de reproșuri legate de „viața boemă” a unor fotbaliști și de pierderea spiritului de sacrificiu care consacrase clubul în anii anteriori.

Printre cei care au avut curajul să vorbească deschis s-a numărat și Emeric Ienei, considerat unul dintre puținii „jucători recunoscuți prin sobrietate și integritate” din lotul Stelei de atunci.

„Sportul” mai scria că Ienei și ceilalți lideri din vestiar precum Constantin, Creiniceanu și Hălmăgeanu „au exprimat fără echivoc acele realități intime care grevează nu numai echipa Steaua, ci întreg fotbalul românesc”.

În același timp, articolul indica o ruptură tot mai vizibilă între generații, veteranii, precum Ienei și Constantin, simțeau că atmosfera profesională se erodează, iar antrenorii Ștefan Covaci și Ștefan Onisie nu mai aveau autoritatea de altădată.

Facsimil din ziarul Sportul, în care se evidențiază personalitatea lui Emeric Ienei în vestiarul Stelei, încă din perioada când era fotbalist. Facsimil din ziarul Sportul, în care se evidențiază personalitatea lui Emeric Ienei în vestiarul Stelei, încă din perioada când era fotbalist.
Facsimil din ziarul Sportul, în care se evidențiază personalitatea lui Emeric Ienei în vestiarul Stelei, încă din perioada când era fotbalist.

În retur, Steaua a încheiat campionatul pe locul 4 , în spatele echipelor UTA, Dinamo și Rapid. Militarii au salvat sezonul prin câștigarea Cupei României.

12 selecții
a avut Emeric Ienei ca fotbalist la echipa națională a României, adunate între 1959 și 1963

Emeric Ienei a fost transferat la Kayserispor în locul lui Sorin Avram

Conform publicației „Sportul”, Emeric Ienei și Gheorghe Constantin au fost transferați la Kayserispor în locul golgheterului Sorin Avram, care fusese criticat dur pentru indisciplină și transferat ulterior de la Steaua la Farul.

Oficial, fostul atacant Sorin Avram n-a primit acordul de transfer pentru că nu împlinise 30 de ani. Avea doar 26 de ani și era internațional cu 12 selecții.

Pe atunci, fotbaliștii români nu puteau pleca în străinătate decât în cazuri excepționale și doar cu acordul clubului, federației și, bineînțeles, al autorităților comuniste.

Practic, jucătorii erau lăsați doar în țări considerate „non-occidentale” sau în ligi mai puțin prestigioase.

Facsimile din ziarul Sportul cu știrile despre transferurile lui Emeric Ienei și Gheorghe Constantin în Turcia Facsimile din ziarul Sportul cu știrile despre transferurile lui Emeric Ienei și Gheorghe Constantin în Turcia
Facsimile din ziarul Sportul cu știrile despre transferurile lui Emeric Ienei și Gheorghe Constantin în Turcia

Fostul fotbalist al Stelei, Iosif Vigu, coleg cu Emeric Ienei, a explicat pentru GOLAZO.ro că „pe vremea aceea doar jucătorii cu pile politice se puteau transfera în străinătate. Ienei juca mijlocaș, dar pe finalul carierei a fost reprofilat fundaș central”.

Ne-au lăsat să plecăm în Turcia pentru că eram jucători la final de carieră și ni se dădea o șansă. Nu am primit prea mulți bani acolo, dar oricum era mai bine decât în România. În 1969, jucam pe teren de zgură. Nu ne rupeam genunchii, pentru că știam să ne protejăm și nici nu băgam alunecări, că nu avea rost Emeric Ienei (declarație pentru Prosport.ro, în 2011)

Întoarcerea la Steaua și începutul carierei de antrenor

După două sezoane petrecute la Kayserispor, 1969-70, 1970-71, perioadă în care a jucat 30 de meciuri și a marcat 4 goluri, Emeric Ienei și-a încheiat cariera de fotbalist la 34 de ani.

În 1972, Ienei a revenit la Steaua, de data aceasta ca secund al lui Gheorghe Constantin, care prelua rolul de antrenor principal. Această colaborare avea să fie începutul unei cariere strălucite pe banca tehnică.

Emeric Ienei (dreapta, în picioare) și-a început cariera de antrenor la Steaua, ca secundul lui Gheorghe Constantin (stânga, în picioare) în sezonul 1972-73 Emeric Ienei (dreapta, în picioare) și-a început cariera de antrenor la Steaua, ca secundul lui Gheorghe Constantin (stânga, în picioare) în sezonul 1972-73
Emeric Ienei (dreapta, în picioare) și-a început cariera de antrenor la Steaua, ca secundul lui Gheorghe Constantin (stânga, în picioare) în sezonul 1972-73

Performanțele lui Emeric Ienei ca antrenor

Ulterior, Emeric Ienei avea să devină unul dintre cei mai de succes tehnicieni din fotbalul românesc, câștigând cu Steaua șase titluri de campion, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni în 1986.

De asemenea, Ienei a antrenat echipa națională a României în două perioade: 1986-1990 și ianuarie–iunie 2000, conducând-o la Campionatul Mondial din 1990, din Italia, și la Campionatul European din 2000, găzduit de Belgia și Olanda.

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Citește și

„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Diverse
16:01
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Citește mai mult
„Mă ținea de mână prin baza din Ghencea” Amintirile lui Edi Iordănescu despre Emeric Ienei
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră
Opinii
12:04
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră
Citește mai mult
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
steaua bucuresti emeric ienei kayserispor
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share