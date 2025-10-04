Le-a dat patru!  VIDEO Interul lui Chivu, festival de goluri cu singura echipă care era neînvinsă în Serie A + Lautaro, în istoria „nerazzurrilor”
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Le-a dat patru! VIDEO Interul lui Chivu, festival de goluri cu singura echipă care era neînvinsă în Serie A + Lautaro, în istoria „nerazzurrilor”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 22:00
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 22:09
  • Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), a câștigat partida cu Cremonese din etapa #6 a Serie A, scor 4-1.

Înaintea meciului cu formația milaneză, Cremonese era singura echipă neînvinsă din prima ligă a Italiei. Echipa din Cremona obținuse 3 remize și două victorii în primele 5 etape.

Inter, festival de goluri în meciul cu Cremonese

Inter s-a impus în duelul cu Cremonese și a ajuns la 12 puncte acumulate în 6 etape.

Formația lui Cristi Chivu a început puternic meciul, reușind să deschidă scorul încă din minutul 6, grație reușitei semnate de Lautaro Martinez. Pasa de gol a fost oferită de Bonny.

Peste alte 6 minute, Inter a mai marcat un gol, prin Dimarco, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Totuși, la pauză, Inter avea 2 goluri avantaj, deoarece Bonny a înscris pe finalul primei părți, în minutul 38.

În repriza secundă, Inter a marcat două goluri în două minute. 55 respectiv 57. Dimarco și Barella sunt autorii celor două reușite. Pe final, în minutul 87, Bonazzoli a marcat golul de onoare pentru Cremonese, din pasa lui Vardy.

Bonny, atacantul adus la Inter de la Parma, la dorința lui Cristi Chivu, a reușit trei pase decisive și un gol la primul său meci ca titular în tricoul negru-albastru.

Cât contează Mister Chivu? Contează enorm, îmi dă încredere în fiecare zi, știu că-mi va da șanse să joc și merg înainte cu încredere Ange-Yoan Bonny

Chivu după meci: „Am primit un gol, dar nu contează. Sunt fericit”

„De data asta, rămân cu lucrurile bune pe care le-am făcut. Am dominat și ne-am distrat.

Am primit un gol, dar nu contează. Sunt fericit pentru această echipă, care muncește din greu pentru a-și atinge obiectivele.

Putem să ne îmbunătățim, dar trebuie să fim conștienți și mulțumiți de ceea ce facem. Creșterea noastră depinde și de asta.

Suntem capabili să obținem rezultate în mod constant, iar astăzi am fost încântat să văd echipa jucând bine și distrându-se.

Perfecțiunea nu există, nici măcar nu o căutăm. Încercăm să facem lucrurile cum trebuie.

Astăzi am făcut câte puțin din toate, dar cu siguranță voi găsi ceva de spus echipei.

Bonny? Sunt fericit pentru golul lui și pentru cum a ajutat echipa. Avem doi jucători tineri în atac, care contribuie și ridică ștacheta. Grupul este mulțumit de ceea ce face.

Dumfries supărat din cauza schimbării? E bine să fie supărat, când un jucător e scos trebuie să fie supărat pe lume.

Denzel e o persoană grozavă, mie nu mi-a spus nimic. E un jucător important pentru noi și pentru echipa națională a Olandei. Sunt mulțumit de ceea ce face, dar, ca toți ceilalți, poate da mai mult”, a spus Chivu pentru DAZN.

VIDEO Rezumatul meciului Inter - Cremonese 4-1

Lautaro Martinez a intrat în istoria lui Inter

După ce a marcat un gol în întâlnirea cu Cremonese, Lautaro Martinez a intrat în istoria celor de la Inter. Atacantul argentinian a intrat în TOP 5 al celor mai buni marcatori din istoria clubului.

Cum arată TOP 5 al golgheterilor lui Inter, de-a lungul istoriei:

  • 1) Meazza - 284
  • 2) Altobelli - 209
  • 3) Boninsegna - 171
  • 4) Mazzola - 161
  • 5) LAUTARO, Cevenini - 158

„Singura pată a venit pe final. Golul de consolare al lui Cremonese a venit din cauza lui Diouf, vinovat că a pierdut o minge în propria jumătate.

Vă întrebați de ce francezul jucase doar unsprezece minute până acum? Iată motivul. Chivu, înarmat cu o doză sănătoasă de răbdare, va avea o altă pauză pentru a lucra la asta”, a scris Gazzetta dello Sport.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
serie a Inter Milano Cristi Chivu lautaro martinez Cremonese
