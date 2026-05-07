Cristi Chivu (45 de ani), alături de jucători și alți membri din staff-ul lui Inter, îl vor vizita pe Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea titlu din istorie în Serie A, după victoria de duminică cu Parma, scor 2-0, pe San Siro.

Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

În următoarea etapă de campionat, Inter va face deplasarea la Roma pentru duelul cu Lazio din etapa 36 din Serie A.

„Nerazzurii” vor profita de prezența lor în capitala Italiei și vor merge să îl viziteze pe Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cu câteva ore înaintea partidei cu Lazio.

La întâlnirea cu Suveranul Pontif vor participa Cristi Chivu, întreg lotul lui Inter, staff-ul tehnic și conducerea clubului, printre care și președintele Giuseppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio, conform gazzetta.it.

„Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia meciului din deplasare de la Roma, împotriva lui Lazio, o delegație a clubului va fi primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Întâlnirea este programată sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00: vizita la Sfântul Părinte va deschide o zi în care Inter o va întâlni pe Lazio pe Stadio Olimpico, de la ora 18:00 (n.red. - ora 19:00 în România)”, se arată în comunicatul transmis de Inter pe site-ul oficial.

Ultimele trei meciuri din campionat ale lui Inter:

Lazio (deplasare), pe 9 mai

Verona (acasă), pe 17 mai

Bologna (deplasare), pe 25 mai

Imediat după partida cu Lazio din campionat, Inter o va întâlni din nou pe echipa antrenată Maurizio Sarri pe 13 mai, în finala Cupei Italiei.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli.

