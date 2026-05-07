Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul +17 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Chivu se întâlnește cu Papa Leon Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 12:59
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 12:59
  • Cristi Chivu (45 de ani), alături de jucători și alți membri din staff-ul lui Inter, îl vor vizita pe Papa Leon al XIV-lea la Vatican.
  • Când va avea loc întâlnirea, mai jos în articol.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea titlu din istorie în Serie A, după victoria de duminică cu Parma, scor 2-0, pe San Siro.

Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

Corvinul s-a ținut de cuvânt  VIDEO. Primarul Hunedoarei le-a dezvăluit jucătorilor ce a discutat cu Mircea Lucescu: „M-a pus să-i promit”
Citește și
Corvinul s-a ținut de cuvânt VIDEO. Primarul Hunedoarei le-a dezvăluit jucătorilor ce a discutat cu Mircea Lucescu: „M-a pus să-i promit”
Citește mai mult
Corvinul s-a ținut de cuvânt  VIDEO. Primarul Hunedoarei le-a dezvăluit jucătorilor ce a discutat cu Mircea Lucescu: „M-a pus să-i promit”

Cristi Chivu se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea

În următoarea etapă de campionat, Inter va face deplasarea la Roma pentru duelul cu Lazio din etapa 36 din Serie A.

„Nerazzurii” vor profita de prezența lor în capitala Italiei și vor merge să îl viziteze pe Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cu câteva ore înaintea partidei cu Lazio.

La întâlnirea cu Suveranul Pontif vor participa Cristi Chivu, întreg lotul lui Inter, staff-ul tehnic și conducerea clubului, printre care și președintele Giuseppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio, conform gazzetta.it.

„Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia meciului din deplasare de la Roma, împotriva lui Lazio, o delegație a clubului va fi primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Întâlnirea este programată sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00: vizita la Sfântul Părinte va deschide o zi în care Inter o va întâlni pe Lazio pe Stadio Olimpico, de la ora 18:00 (n.red. - ora 19:00 în România)”, se arată în comunicatul transmis de Inter pe site-ul oficial.

Ultimele trei meciuri din campionat ale lui Inter:

  • Lazio (deplasare), pe 9 mai
  • Verona (acasă), pe 17 mai
  • Bologna (deplasare), pe 25 mai

Imediat după partida cu Lazio din campionat, Inter o va întâlni din nou pe echipa antrenată Maurizio Sarri pe 13 mai, în finala Cupei Italiei.

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli.

VIDEO. Bucurie în vestiarul lui Inter după câștigarea titlului

Citește și

7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Special
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Citește mai mult
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie
Liga Campionilor
12:15
„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie
Citește mai mult
„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
serie a Inter Milano lazio roma Cristi Chivu papa leon
Știrile zilei din sport
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Liga Campionilor
07.05
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Citește mai mult
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Superliga
07.05
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Liga Campionilor
07.05
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Citește mai mult
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Liga 2
07.05
Plan dejucat FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Citește mai mult
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:54
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
22:39
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
19:27
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
23:37
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Top stiri
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Handbal
07.05
FRH reacționează Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare
Citește mai mult
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Special
07.05
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Citește mai mult
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Liga 2
07.05
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Citește mai mult
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
B365
06.05
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
Citește mai mult
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share