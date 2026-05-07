Corvinul s-a ținut de cuvânt  VIDEO. Primarul Hunedoarei le-a dezvăluit jucătorilor ce a discutat cu Mircea Lucescu: „M-a pus să-i promit”
Foto: Iosif Popescu, Raed Krishan. Montaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Corvinul s-a ținut de cuvânt VIDEO. Primarul Hunedoarei le-a dezvăluit jucătorilor ce a discutat cu Mircea Lucescu: „M-a pus să-i promit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 12:01
  • Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a mers, miercuri, în vestiar și le-a transmis un mesaj jucătorilor de la Corvinul, la scurt timp după ce echipa a obținut matematic promovarea în Liga 1.
  • Edilul a povestit ce discuție a avut cu Mircea Lucescu în urmă cu doi ani.

În urma victoriei de miercuri, 2-0 cu FC Voluntari, Corvinul a promovat în Liga 1 după o așteptare de 34 de ani.

„FIFA e gazda noastră, nu Trump” Iran cere garanții ferme înainte de CM 2026: „Nu trebuie să ne insulte în niciun fel!”
Citește și
„FIFA e gazda noastră, nu Trump” Iran cere garanții ferme înainte de CM 2026: „Nu trebuie să ne insulte în niciun fel!”
Citește mai mult
„FIFA e gazda noastră, nu Trump” Iran cere garanții ferme înainte de CM 2026: „Nu trebuie să ne insulte în niciun fel!”

Dan Bobouțanu: „Mircea Lucescu m-a pus să îi fac o promisiune”

Ajuns în vestiar la scurt timp după marea performanță reușită de Corvinul, Dan Bobouțanu a dezvăluit ce promisiune i-a făcut fostului selecționer Mircea Lucescu.

„În urmă cu doi ani învingeam Voluntariul la Hunedoara și jucam finala (n.r. Cupei României), atunci nea Mircea Lucescu m-a pus să îi fac o promisiune. O spun pentru prima dată.

Mi-a scris: «Dragă Dan, te rog să duci Corvinul înapoi în Divizia A», așa era pe timpuri, iar voi astăzi (n.r. miercuri) ați muncit nu numai pentru voi și nici pentru cei 10.000 de oameni din tribune, ați muncit și pentru el.

Repetitiv v-am rugat și azi ați făcut-o, exact când trebuia. Ați învins Voluntariul ca atunci și în momentul de față suntem promovați în Liga 1 după 34 de ani.

Indiferent unde o să vă poarte viața, unde veți ajunge, orașul ăsta o să vă arate recunoștință. Veți rămâne acolo cu numele și când veți fi bătrâni le veți arăta copiilor: «Am promovat în Liga 1, în România, într-o țară unde fotbalul este cel mai iubit sport dintre toate».

Felicitări vouă, mă înclin, cu mult respect pentru tot efortul pe care l-ați făcut”, a fost o parte a mesajului transmis de Dan Bobouțanu.

Primarul Hunedoarei a mai subliniat că echipa a reușit promovarea în primul eșalon în ciuda bugetului mic pe care îl are.

„Azi ne-am calificat, avem dreptul să participăm în Liga 1, este doar datorită vouă, vouă, staff-ului, conducerii. Nimeni nu poate să spună că v-a ajutat cu ceva anume și este un lucru mare.

Ca sportivi să fiți mândri și o să vedeți că am dreptate. Peste ani veți găsi recunoștința hunedorenilor pentru ce ați făcut astăzi. De 34 de ani acest oraș mic, cu un buget mic, a reușit o promovare istorică în România. Bravo, băieți!”.

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie. În cariera sa, Il Luce avea să activeze ca antrenor-jucător la Corvinul Hunedoara, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

Corvinul a evoluat ultima dată în Liga 1 în sezonul 1991/92, când competiția se numea Divizia A.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul868
2. Sepsi760
3. Voluntari858
4. Steaua748
5. FC Bihor848
6. Chindia Târgoviște839

Citește și

Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Liga Campionilor
11:44
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Citește mai mult
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Superliga
11:31
„Spiritul Stelei aparține tuturor” Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Citește mai mult
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
mircea lucescu liga 1 Corvinul Hunedoara PROMOVARE dan bobouțanu
Știrile zilei din sport
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Liga Campionilor
07.05
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Citește mai mult
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Superliga
07.05
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Liga Campionilor
07.05
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Citește mai mult
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Liga 2
07.05
Plan dejucat FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Citește mai mult
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:54
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
22:39
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
19:27
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
23:37
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Top stiri
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Handbal
07.05
FRH reacționează Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare
Citește mai mult
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Special
07.05
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Citește mai mult
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Liga 2
07.05
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Citește mai mult
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
B365
06.05
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
Citește mai mult
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share