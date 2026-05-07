Corvinul s-a ținut de cuvânt  VIDEO. Primarul Hunedoarei le-a dezvăluit jucătorilor ce a discutat cu Mircea Lucescu: „M-a pus să-i promit”

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a mers, miercuri, în vestiar și le-a transmis un mesaj jucătorilor de la Corvinul, la scurt timp după ce echipa a obținut matematic promovarea în Liga 1.

Edilul a povestit ce discuție a avut cu Mircea Lucescu în urmă cu doi ani.

În urma victoriei de miercuri, 2-0 cu FC Voluntari, Corvinul a promovat în Liga 1 după o așteptare de 34 de ani.

Dan Bobouțanu: „Mircea Lucescu m-a pus să îi fac o promisiune”

Ajuns în vestiar la scurt timp după marea performanță reușită de Corvinul, Dan Bobouțanu a dezvăluit ce promisiune i-a făcut fostului selecționer Mircea Lucescu.

„În urmă cu doi ani învingeam Voluntariul la Hunedoara și jucam finala (n.r. Cupei României), atunci nea Mircea Lucescu m-a pus să îi fac o promisiune. O spun pentru prima dată.

Mi-a scris: «Dragă Dan, te rog să duci Corvinul înapoi în Divizia A», așa era pe timpuri, iar voi astăzi (n.r. miercuri) ați muncit nu numai pentru voi și nici pentru cei 10.000 de oameni din tribune, ați muncit și pentru el.

Repetitiv v-am rugat și azi ați făcut-o, exact când trebuia. Ați învins Voluntariul ca atunci și în momentul de față suntem promovați în Liga 1 după 34 de ani.

Indiferent unde o să vă poarte viața, unde veți ajunge, orașul ăsta o să vă arate recunoștință. Veți rămâne acolo cu numele și când veți fi bătrâni le veți arăta copiilor: «Am promovat în Liga 1, în România, într-o țară unde fotbalul este cel mai iubit sport dintre toate».

Felicitări vouă, mă înclin, cu mult respect pentru tot efortul pe care l-ați făcut”, a fost o parte a mesajului transmis de Dan Bobouțanu.

Primarul Hunedoarei a mai subliniat că echipa a reușit promovarea în primul eșalon în ciuda bugetului mic pe care îl are.

„Azi ne-am calificat, avem dreptul să participăm în Liga 1, este doar datorită vouă, vouă, staff-ului, conducerii. Nimeni nu poate să spună că v-a ajutat cu ceva anume și este un lucru mare.

Ca sportivi să fiți mândri și o să vedeți că am dreptate. Peste ani veți găsi recunoștința hunedorenilor pentru ce ați făcut astăzi. De 34 de ani acest oraș mic, cu un buget mic, a reușit o promovare istorică în România. Bravo, băieți!”.

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie. În cariera sa, Il Luce avea să activeze ca antrenor-jucător la Corvinul Hunedoara, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

Corvinul a evoluat ultima dată în Liga 1 în sezonul 1991/92, când competiția se numea Divizia A.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 8 68 2. Sepsi 7 60 3. Voluntari 8 58 4. Steaua 7 48 5. FC Bihor 8 48 6. Chindia Târgoviște 8 39

