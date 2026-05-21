Rămâne și sezonul viitor Antrenorul echipei din Liga 1 și-a îndeplinit obiectivul și a convins conducerea să-l păstreze » Prima reacție

Publicat: 21.05.2026, ora 15:41
Actualizat: 21.05.2026, ora 15:41
  • Stjepan Tomas (50 de ani), antrenorul celor de la Oțelul, a semnat prelungirea contractului pentru încă un sezon.

Stjepan Tomas a fost numit antrenorul Oțelului în luna martie a acestui an, după ce Laszlo Balint și-a dat demisia.

Atunci, tehnicianul croat a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, obiectivul fiind clasarea pe primele trei poziții în play-out.

Stjepan Tomas a semnat prelungirea contractului cu Oțelul

Stjepan Tomas și-a îndeplinit obiectivul la formația gălățeană. Oțelul a încheiat sezonul pe locul 3 în play-out, cu 35 de puncte, și va evolua și în viitoarea stagiune în prima divizie.

Astfel, antrenorul croat a semnat, joi, prelungirea contractului cu Oțelul pentru încă un sezon.

Stjepan Tomas a oferit și o reacție după ce a ajuns la o nouă înțelegere cu Oțelul:

„Sunt bucuros că voi continua la Oțelul și în sezonul următor. În scurtul timp petrecut aici am simțit sprijinul clubului, al suporterilor și al tuturor oamenilor din jurul echipei.

Am reușit să ne îndeplinim obiectivul, însă cred că putem construi și mai mult împreună. Vom munci pentru a avea un sezon cât mai bun și pentru a face suporterii mândri de această echipă”, a declarat Stjepan Tomas, conform ascotelul.ro.

Sub comanda lui Stjepan Tomas, Oțelul a înregistrat patru victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

1,75 puncte pe meci
este media celor de la Oțelul, cu Stjepan Tomas antrenor principal

De-a lungul carierei sale de antrenor, Tomas a mai pregătit-o pe Sheriff Tiraspol, echipă alături de care a jucat în grupele Europa League, în anul 2022.

Croatul a mai trecut și pe la Antalyaspor, Caykur Rizespor, Goztepe și Osijek. Înainte de sosirea la Galați, Tomas a antrenat-o pe Al-Okhdood, formație pe la care a trecut și Marius Șumudică.

Clasament final play-out Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad - nu are licență de Europa ❌939*
8FCSB - baraj Conference ⤴️937
9Oțelul - nu are licență de Europa ❌935*
10FC Botoșani - baraj Conference ⤴️933
11Csikszereda - salvată de la retrogradare✅933
12Petrolul salvată de la retrogradare✅925
13Farul - baraj de menținere ↔️925*
14Hermannstadt - baraj de menținere ↔️925*
15Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️922*
16Metaloglobus București - retrogradată ⤵️916
*beneficiază de rotunjire

