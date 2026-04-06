Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A

Inter Milano - AS Roma 5-2. Victorie categorică pentru formația lui Cristi Chivu (45 de ani) în derby-ul din etapa #31.

„Nerazzurrii” nu au avut emoții contra grupării din capitala Italiei și sunt în „pole-position” pentru titlul din Serie A, mai ales dacă rezultatul dintre Napoli și AC Milan va fi unul de egalitate.

Inter Milano - AS Roma 5-2 . Cristi Chivu, tot mai aproape de Scudetto

Inter a reușit să depășească perioada dificilă în care adunase doar un punct în trei partide și a demolat-o pe Roma în fața propriilor suporteri.

Revenirea lui Lautaro Martinez pe teren s-a văzut imediat în jocul echipei lui Chivu, argentinianul reușind să deschidă scorul încă din minutul 1, iar în minutul 52 și-a trecut în cont „dubla”.

Calhanoglu (45+2), Thuram (55) și Barella (63) au fost ceilalți marcatori pentru „nerazzurri”, în timp ce Mancini (40) și Pellegrini (70) au înscris pentru formația lui Gasperini.

Inter are un avans de nouă puncte față de rivala AC Milan, respectiv zece față de campioana Napoli, cele două rivale urmând să se întâlnească luni în meciul direct, de la 21:45.

Clasamentul din Serie A în acest moment. Doar Inter are un meci în plus disputat

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Inter Milano 71-26 72 2. AC Milan 47-23 63 3. Napoli 46-30 62 4. Como 53-22 57 5. Juventus 52-29 54 6. AS Roma 42-28 54 7. Atalanta 41-27 50

