Răzvan Lucescu (57 de ani) a ajuns la București pentru a merge la Spitalul Universitar, acolo unde tatăl său, Mircea Lucescu (80 de ani) este internat în stare gravă.

Răzvan a plecat de la Salonic cu un avion privat, imediat după finalul derby-ului dintre PAOK și Panathinaikos, scor 0-0.

VIDEO Răzvan Lucescu a ajuns la București

Vizibil afectat de situația grea în care se află tatăl său, Răzvan Lucescu a vorbit foarte puțin, grăbindu-se să ajungă la spital.

„Ce aş putea să vorbesc? Este o situaţie grea, complicată, n-am mai multe... sunt oamenii de la spital care vor da toate informaţiile, eu oricum nu ştiu să vă explic acum”, a declarat Răzvan Lucescu, la ieșirea din aeroport.

El a mers imediat la Spitalul Universitar, la tatăl său, însoțit de Neli, mama lui, și de băiatul lui, Matei.

Cei trei au stat aproximativ 20 de minute, după care au plecat:

Ce a spus Ministrul Sănătății despre starea lui Mircea Lucescu

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre Mircea Lucescu, declarând că starea acestuia s-a înrăutățit considerabil în ultimele ore.

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt.

Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensiva.

Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN, citat de news.ro.

FOTO Răzvan Lucescu a plecat spre aeroport imediat după fluierul final din PAOK - Panathinaikos

