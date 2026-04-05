Rapid - U Cluj 1-2. Suporterii giuleștenilor au intrat în conflict cu jucătorii, după un nou eșec contra „șepcilor roșii”.

Rapidiștii au ajuns la 8 meciuri fără victorie contra celor de la U Cluj, care a câștigat din nou pe Giulești, la puțin peste două luni de la victoria din sezonul regulat, lucru care i-a iritat teribil pe fanii prezenți.

Rapid - U Cluj 1-2 . Jucătorii gazdelor, înjurați de propriii suporteri

Suporterii celor de la Rapid nu sunt la primul astfel de episod în acest sezon, o scenă similară având loc la partida cu CFR Cluj, scor 1-1, din etapa #3 a Cupei României.

De această dată, la meciul contra celeilalte echipe din Cluj, ultrașii din peluza giuleștenilor i-au înjurat pe elevii lui Costel Gâlcă.

Jucătorii au mers în fața galeriei, așa cum obișnuiesc la toate partidele, însă s-au ales cu injurii, iar portarul de rezervă al echipei, Dejan Iliev, a fost lovit cu bățul de la tobă, care a fost aruncat de unul dintre suporteri.

În acel moment, Alex Dobre le-a făcut semn colegilor săi să plece din zona respectivă.

Același Dobre a mai fost surprins într-un alt conflict cu suporterii, de această dată cu cei de la tribuna aflată în spatele băncii de rezerve, care i-au adresat, de asemenea, mai multe injurii fotbalistului.

