„Nu am cuvinte!” Alex Dobre, vizibil dărâmat de eșecul cu U Cluj: „Sunt foarte dezamăgit și mă doare!”

Rapid - U Cluj 1-2. Alex Dobre (27 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul din etapa #3 a play-off-ului din Liga 1.

Atacantul giuleștenilor a fost ținta principală în conflictul cu suporterii și s-a declarat complet dezamăgit, atât de propria evoluție, cât și de un nou eșec contra „coșmarului” U Cluj.

Rapid - U Cluj 1-2 . Alex Dobre: „Mă doare! Nu am cuvinte!”

„Am avut o primă repriză foarte bună care ne-a dat speranțe că va veni și golul al doilea. Este dezamăgitor! Mă doare! Nu am cuvinte nici eu, dar nici colegii mei. Sunt foarte dezamăgit!

Vom vedea cum ne vom putea redresa. Am avut multe momente bune când am fost peste ei, dar s-a întrerupt de multe ori jocul, iar chestia ne-a luat din suflul acela.

Sunt dezamăgit de rezultatul înregistrat. La Rapid e presiune și se doresc rezultate. Mă doare atunci când nu reușesc. Sunt un tip care trăiesc cu o intensitate foarte mare.

Îmi doream mai multe de la mine și doream să scoatem un rezultat pozitiv.

Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci și vom vedea ce se va întâmpla până la finalul sezonului. Trebuie să ne revenim după înfrângerea asta dureroasă”, a declarat Alex Dobre, potrivit digisport.ro.

În final, Dobre a ținut să-i transmită un gând bun fostului selecționer, aflat în stare critică la spital:

„Îi urăm multă sănătate lui Mircea Lucescu și sperăm să revină cât mai repede”.

FOTO Dobre a intrat în conflict cu fanii giuleșteni

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27

*️ - beneficiază de rotunjire

