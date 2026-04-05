„Nu am cuvinte!" Alex Dobre, vizibil dărâmat de eșecul cu U Cluj: „Sunt foarte dezamăgit și mă doare!"
Alex Dobre. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Nu am cuvinte!" Alex Dobre, vizibil dărâmat de eșecul cu U Cluj: „Sunt foarte dezamăgit și mă doare!"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 05.04.2026, ora 23:37
  • Rapid - U Cluj 1-2. Alex Dobre (27 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul din etapa #3 a play-off-ului din Liga 1.

Atacantul giuleștenilor a fost ținta principală în conflictul cu suporterii și s-a declarat complet dezamăgit, atât de propria evoluție, cât și de un nou eșec contra „coșmarului” U Cluj.

Rapid - U Cluj 1-2. Alex Dobre: „Mă doare! Nu am cuvinte!”

„Am avut o primă repriză foarte bună care ne-a dat speranțe că va veni și golul al doilea. Este dezamăgitor! Mă doare! Nu am cuvinte nici eu, dar nici colegii mei. Sunt foarte dezamăgit!

Vom vedea cum ne vom putea redresa. Am avut multe momente bune când am fost peste ei, dar s-a întrerupt de multe ori jocul, iar chestia ne-a luat din suflul acela.

Sunt dezamăgit de rezultatul înregistrat. La Rapid e presiune și se doresc rezultate. Mă doare atunci când nu reușesc. Sunt un tip care trăiesc cu o intensitate foarte mare.

Îmi doream mai multe de la mine și doream să scoatem un rezultat pozitiv.

Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci și vom vedea ce se va întâmpla până la finalul sezonului. Trebuie să ne revenim după înfrângerea asta dureroasă”, a declarat Alex Dobre, potrivit digisport.ro.

Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (5).jpg
Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (5).jpg

Galerie foto (21 imagini)

Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (1).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (2).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (3).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (4).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

În final, Dobre a ținut să-i transmită un gând bun fostului selecționer, aflat în stare critică la spital:

„Îi urăm multă sănătate lui Mircea Lucescu și sperăm să revină cât mai repede”.

FOTO Dobre a intrat în conflict cu fanii giuleșteni

Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (4).jpg
Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (21 imagini)

Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (1).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (2).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (3).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (4).jpg Dobre, conflict cu fanii dupa Rapid - U Cluj 1-2. Capturi Prima Sport (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova233
3Rapid331
4CFR Cluj230*
5FC Argeș329
6Dinamo327

*️ - beneficiază de rotunjire

rapid bucuresti u cluj play-off alex dobre
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
B365
04.04
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
Citește mai mult
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share