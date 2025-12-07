Chivu l-a umilit pe Fabregas  O întrebare l-a iritat pe român: „Sunt titluri de presă, nu-mi pasă” + Declarația care a făcut valuri în Italia: „Sunt idiot”
Chivu l-a umilit pe Fabregas O întrebare l-a iritat pe român: „Sunt titluri de presă, nu-mi pasă" + Declarația care a făcut valuri în Italia: „Sunt idiot"

Publicat: 07.12.2025, ora 00:20
Actualizat: 07.12.2025, ora 00:21
  • Inter Milano - Como 4-0. Victorie la scor pentru formația lui Cristi Chivu în etapa #14 din Serie A.
  • Cu acest succes, Inter a urcat din nou pe primul loc, cel puțin până la meciul rivalilor de la AC Milan și cel al campioanei Napoli.

Cu succesul de sâmbătă de pe „Giuseppe Meazza”, Inter a legat a treia victorie consecutivă în toate competițiile, după eșecul din „Derby della Madonnina”, scor 0-1.

Inter Milano - Como 4-0. Cristi Chivu: „Îmi doresc să rămânem în top”

Victoria de sâmbătă a „nerazzurrilor” a fost adusă de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto. Chivu a făcut haz de modul în care s-a bucurat după goluri.

„Mă bucur pentru băieți. Sunt același idiot ca întotdeauna (n.red. - râde). Mă bucur de munca mea la club. Acești băieți au avut curajul să își asume riscuri. A fost determinare și multă dorință. Am înțeles momentele meciului, recunoscând și abilitatea adversarului.

Poate că ar fi trebuit să fim mai limpezi și mai răbdători în anumite momente. Apoi, în repriza a doua, am reușit să închidem meciul.

O victorie înseamnă întotdeauna doar trei puncte. Îmi asum munca și efortul zilnic, împreună cu dorința de a crește, de a mă descurca bine și de a rămâne în top”, a declarat Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Întrebat dacă este mândru de rezultatele sale, Chivu a răspuns:

„Nici măcar nu am timp să mă gândesc. Aveam obligația să aduc echipa în cea mai bună formă posibilă. Sunt mulțumit de atitudinea băieților. Mă interesează doar Inter, menținerea ordinii și a disciplinei pentru a ne atinge obiectivele. Am pasiune și dragoste pentru meseria mea”.

Întrebat dacă a fost o luptă între el și Cesc Fabregas, după ce cei doi și-au disputat în vară funcția de antrenor principal la Inter, Chivu a răspuns:

„Sunt doar titluri de presă, nu-mi pasă. Mă interesează munca de zi cu zi, ce avem de făcut și apoi să ne îmbunătățim. Sunt doar titluri, sunt convenabile pentru cei care fac această muncă, e în regulă.”

VIDEO. Rezumatul meciului Inter - Como 4-0

