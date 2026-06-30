Chivu a început curățenia  Prima schimbare majoră la Milano: patru jucători importanți au plecat de la Inter

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a anunțat marți despărțirea de patru jucători importanți: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij și Matteo Darmian .

. Contractele celor patru au expirat pe 30 iunie, iar clubul a transmis câte un mesaj de mulţumire fiecăruia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cea mai importantă despărțire este cea de Yann Sommer, portarul elvețian adus de la Bayern Munchen în 2023. În trei sezoane la Milano, Sommer a adunat 139 de meciuri și 66 de partide fără gol primit.

Inter s-a despărțit de patru veterani: Sommer, Acerbi, De Vrij și Darmian

Stefan de Vrij, ajuns la Inter în 2018, pleacă după opt sezoane, 296 de meciuri, 13 goluri și 9 trofee câștigate.

Olandezul de 34 de ani a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei în ultimii ani și a purtat inclusiv banderola de căpitan.

„O prezență. O certitudine. Puterea constanței. Mulțumim pentru tot, Stefan”, a fost mesajul clubului pentru acesta.

De Vrija mai jucat pentru Feyenoord și Lazio.

Una presenza. Una certezza.

La forza della costanza 🔗 pic.twitter.com/lFKX0Qi5TP — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Francesco Acerbi (38 de ani) încheie și el aventura la Inter după patru sezoane. Fundașul italian a bifat 148 de apariții, a marcat 5 goluri și a câștigat 6 trofee în tricoul nerazzurrilor.

„Forță, inimă și tărie de leu. Mereu fără teamă. Mulțumim pentru tot, Francesco”, i-a transmis clubul, pe rețelele de socializare.

În cariera sa, Acerbi a bifat apariții pentru Sassuolo, Lazio, Chievo Verona și AC Milan.

Grinta, cuore e forza da leone 🦁

Sempre senza paura ❤️‍🔥 pic.twitter.com/mzvULJXssm — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Matteo Darmian (36 de ani) pleacă după șase ani la club.

Folosit în mai multe poziții din apărare, italianul a strâns 218 meciuri, 13 goluri și 13 pase decisive pentru Inter. În perioada petrecută la Milano, a câștigat 3 titluri în Serie A, 3 Cupe ale Italiei și 3 Supercupe ale Italiei.

„Există drumuri care lasă o moștenire ce rezistă în timp”, a transmis echipa pentru Darmian.

Fundașul dreapta a mai jucat, de-a lungul carierei, la Torino, Manchester United, AC Milan și Palermo.

Ci sono percorsi che lasciano un'eredità che resta nel tempo ♾️ pic.twitter.com/l7ljclWY35 — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Inter ia în calcul două variante pentru poarta echipei: transferul lui Ivan Provedel, de la Lazio, sau promovarea lui Josep Martinez, actuala rezervă, ca soluție pe termen lung, conform reuters.com.

🏃‍♂️ 139 Presenze

🧤 66 Clean Sheet

🏆 4 Trofei

E ogni pagina scritta insieme che resterà parte della nostra storia ✍️



👉 https://t.co/r6PXOebgr8 pic.twitter.com/WlWcOWReDN — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport