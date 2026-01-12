„Avem ambiția să facem mai mult” Chivu a mizat pe victorie cu Napoli, însă recunoaște valoarea adversarului: „Te pune în dificultate oricând”

Inter Milano - Napoli 2-2. Cristi Chivu (45 de ani) nu a reușit să-l învingă pe Antonio Conte nici la retur, însă rămâne lider în Serie A.

Inter ocupă în continuare prima poziție, la 3 puncte deasupra rivalei AC Milan, care a remizat la rândul ei, 1-1, cu Fiorentina.

Inter Milano - Napoli 2-2 . Cristi Chivu: „Avem ambiția să facem ceva mai mult”

Chivu nu a avut ce să le reproșeze jucătorilor săi, la nivel de dorință și efort, însă dă de înțeles că vrea victorii și în derby-uri.

„Sunt două echipe puternice, care au încercat să câștige acest meci. Napoli este campioana Italiei, dar avem ambiția să facem ceva mai mult.

Știam că nu va fi ușor, ambele echipe au încercat și așa s-a ajuns la o remiză. Sunt mulțumit de mentalitate, ne-a lipsit puțină claritate în unele faze de pressing, dar în ceea ce privește dorința, am dat totul. Am fost proactivi, nu pasivi.

În primele douăzeci de minute, ne-au pus în dificultate prin calitatea lor. Am fi putut avea mai multă răbdare în a-i lăsa pe jucătorii noștri să-și recupereze pozițiile, dar nu am reușit să menținem avantajul până la final.

Până la urmă, remiza e un rezultat corect ținând cont de ce s-a văzut pe teren.

Mergem înainte. Napoli este puternică și te poate pune în dificultate în orice moment”, a declarat Cristi Chivu după meci, potrivit sempreinter.com.

Gazzetta dello Sport a subliniat lipsa de victorii a lui Chivu în meciurile importante.

Dificultatea lui Chivu în meciurile directe a fost confirmată: împotriva lui Napoli a acumulat un punct în două meciuri, a pierdut împotriva lui Juve și AC Milan, iar singura echipă de top pe care a învins-o este Roma. Gazzetta dello Sport, despre rezultatele lui Chivu în derby-uri

