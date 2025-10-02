A VENIT PAPEAU Fostul rapidist a bătut palma cu Unirea Slobozia și așteaptă meciul din Giulești: „Va fi special. De acolo nu m-a căutat nimeni” +10 foto
Jayson Papeau
Superliga

A VENIT PAPEAU Fostul rapidist a bătut palma cu Unirea Slobozia și așteaptă meciul din Giulești: „Va fi special. De acolo nu m-a căutat nimeni"

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 02.10.2025, ora 17:50
Actualizat: 02.10.2025, ora 17:51
  • Unirea Slobozia a dat o lovitură pe piața transferurilor: francezul Jayson Papeau, 29 de ani, a sosit astăzi în România și urmează să semneze cu echipa pregătită de Andrei Prepeliță.

Fostul jucător de la Rapid a vorbit cu presa pe aeroport și s-a arătat încântat de revenirea în Superligă.

Papeau nu va putea evolua vineri, în meciul cu Dinamo, însă a confirmat că va fi apt repede.

Astfel, mijlocașul francez ar putea fi pe teren împotriva Rapidului, în Giulești, o confruntare pe care jucătorul o așteaptă cu emoție.

Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia: „Nu m-a căutat nimeni de la Rapid”

„Ăsta este fotbalul, așa e viața, schimbăm echipele. Sunt bucuros să fiu aici, înapoi în Liga 1. Echipa este într-o poziție bună, sunt aici să ajut, sper că va fi bine.

Sincer, nu mă așteptam să mă întorc așa repede în România, dar, cum am zis, ăsta este fotbalul.

Niciodată nu știm ce urmează. O să mă bucur să joc împotriva Rapidului, în special în Giulești. Este vorba despre un singur meci pe sezon, sigur va fi special.

Nu m-a căutat nimeni de la Rapid. Dar nici nu am așteptat să mă caute nimeni”, a declarat Papeau la sosirea în țară.

A păstrat legătura cu România

Fotbalistul a recunoscut că i-a fost dor de fotbalul românesc și că păstrează legătura cu foștii colegi din campionat.

„Am vorbit cu Braun acum câteva zile, mai am prieteni. Orice club e o opțiune.

Am contract pe un an de zile, pot să rămân sau pot să schimb echipa, vom vedea”, a mai spus francezul.

transfer liga 1 Unirea Slobozia rapid jayson papeau
