Inter Milano a învins-o pe Sassuolo, scor 2-1, în etapa #4 din Serie A.

Elevii lui Cristi Chivu (44 de ani) au reușit cea de-a doua victorie în campionat.

Tehnicianul român a debutat cu o victorie în prima etapă din Serie A (5-0 cu Torino), dar a suferit două înfrângeri în următoarele două meciuri: 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus.

Inter - Sassuolo 2-1 . Elevii lui Cristi Chivu obțin trei puncte, după un meci cu final tensionat

Acum, Inter a reușit o nouă victorie, cu emoții, pe San Siro. Deși a dominat tot meciul, Sassuolo a pus presiune în final, mai ales după ce au reușit reducă din diferență.

Gazele au început în forță partida, deschizând scorul încă din minutul 14. Dimarco a finalizat elegant, după o pasă inteligentă primită de la Sucic.

Trupa lui Chivu a continuat să domine și, după mai multe tentative, Carlos Augusto a reușit să își treacă numele pe tabelă. Șutul său, deviat nefericit de apărarea adversă, a dus scorul la 2-0 în minutul 81.

Sassuolo a reacționat imediat, iar doar două minute mai târziu, Cheddira a profitat de o greșealî în defensiva „nerazzurrilor” și a marcat singur cu portarul.

Pe final, Dimarco a trimis din nou mingea în plasă, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid, iar Inter s-a impus la limită, 2-1.

Clasamentul în Serie A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Juventus 4 10 2 Napoli 3 9 3 AC Milan 4 9 4 AS Roma 4 9 5 Atalanta 4 8 6 Cremonese 4 8 7 Cagliari 4 7 8 Como 4 7 9 Udinese 4 7 10 Inter 4 6 11 Bologna 4 6 12 Torino 4 4 13 Lazio 4 3 14 Sassuolo 4 3 15 Verona 4 3 16 Genoa 4 2 17 Fiorentina 4 2 18 Parma 4 2 19 Pisa 3 1 20 Lecce 4 1

Inter - Sassuolo 2-1

Au marcat: Dimarco (min. 14), Carlos Augusto (min. 81) / W. Cheddira (min. 84)

Min. 90 - Final de meci

Min. 86 - Frattesi înscrie, dar se afla în ofsaid, iar golul este anulat

Min. 84 - Gol (2-1) Walid Cheddira înscrie

Min. 81 - Gol! (2-0) Carlos Augusto înscrie, după un slalom printre jucătorii celor de la Sassuolo

Min. 68 - Kone este schimbat cu Thorvstvedt, Fadera intră în locul lui Lauriente, iar Volpato îl înlocuiește pe Vracnkx

Min. 67 - Francesco Pio Esposito, singur în fața porții, șutează, dar Muric intervine spectaculos și respinge mingea

Min. 65 - Thuram este înlocuit de Martinez, Dumfries cu luis Henrique și Calhanoglu cu Frattesi

Min. 46 - Partida se reia

Min. 45 - Pauză pe San Siro

Min. 29 - Denzel Dumfies îl găsește în careu pe Thuram, care șutează, dar trimite pe lângă poartă

Min. 25 - Calhanoglu șutează puternic de la marginea careului, dar mingea trece peste poartă

Min. 14 - Gol (1-0) Sucic, aflat în careu, așteaptă ca Dimarco să urce, pentru a-i pasa, iar italianul primește mingea și marchează!

Min. 7 - Ocazie mare pentru Inter! Carlos Augusto avansează în careu și șutează, dar nu reușește să înscrie

Min. 1 - Partida începe ACUM

Echipele țin un moment de reculegere pentru Matteo Franzoso, schior care a murit în urmă cu câteva zile în timpul antrenamentelor.

Inter - Sassuolo, echipele de start

Inter : J. Martinez - Akanji, Acerbi, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Thuram, Esposito

: J. Martinez - Akanji, Acerbi, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Thuram, Esposito Rezerve : Di Gennaro, Sommer - Bastoni, Bisseck, A. Bonny, Darmian, De Vrij, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, L. Martinez, Mkhitaryan, T. Palacios, Zielinski

: Di Gennaro, Sommer - Bastoni, Bisseck, A. Bonny, Darmian, De Vrij, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, L. Martinez, Mkhitaryan, T. Palacios, Zielinski Antrenor : Cristian Chivu

: Cristian Chivu Sassuolo : Muric - Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig - Vranckx, Matic, Kone - Berardi, Pinamomnti, Lauriente

: Muric - Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig - Vranckx, Matic, Kone - Berardi, Pinamomnti, Lauriente Rezerve : Satalino, Turati - Boloca, Cande, Cheddira, Fadera, Iannoni, Lipani, Moro, Odenthal, Pierzagnolo, Pierini, Romagna, Thorstvedt, Volpato

: Satalino, Turati - Boloca, Cande, Cheddira, Fadera, Iannoni, Lipani, Moro, Odenthal, Pierzagnolo, Pierini, Romagna, Thorstvedt, Volpato Antrenor : Fabio Grosso

: Fabio Grosso Stadion: San Siro

San Siro Arbitru: Livio Marinelli. Asistenți: Luca Mondin și Claudio Rossi. Arbitru de rezervă: Mario Perri. Arbitru VAR: Ivano Pezzuto. Asistent VAR: Daniele Chiffi

Cristi Chivu: „Toate meciurile de Serie A sunt dificile”

Inter vine după o victore în Liga Campionilor, cu 2-0, împotriva celor de la Ajax, una dintre fostele echipe ale lui Chivu.

„Toate meciurile din Serie A sunt dificile. Sassuolo, deși e nou-promovată, e bine pregătită, organizată, cu extreme rapide și mijlocași experimentați.

Trebuie să fim pregătiți în toate aspectele”, a spus Chivu, înainte de meci.

După ce a subliniat că își bazează deciziile pe ceea ce observă la antrenamente, tehnicianul a fost întrebat dacă „veteranii” oferă în prezent un randament mai bun decât jucătorii nou-veniți.

„Nu fac diferența între jucătorii vechi și noi. Meritocrația este criteriul de bază. Nu doar când aleg primul 11, ci și în privința schimbărilor, care pot decide un meci.

Atitudinea este esențială, iar fiecare jucător va avea șansa lui”, a mai spus Chivu, la conferința de presă

Motivația și mentalitatea sunt fundamentale. Fotbaliștii sunt și ei oameni: au nevoie de sprijin, de încredere și de energia suporterilor. Nu sunt perfecți, dar știu cât de mult contează aceste lucruri Cristi Chivu

