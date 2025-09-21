„Mi-e rușine să ies pe stradă” Paul Papp se teme de retrogradare , după ce Petrolul a pierdut meciul cu Unirea Slobozia
Paul Papp. Foto: Sportpictures
Superliga

„Mi-e rușine să ies pe stradă” Paul Papp se teme de retrogradare, după ce Petrolul a pierdut meciul cu Unirea Slobozia

Ionuț Cojocaru
Publicat: 21.09.2025, ora 20:52
Actualizat: 21.09.2025, ora 20:53
  • Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Fundașul Paul Papp (35 de ani) se teme de retrogradare după ce echipa prahoveană a suferit a șasea înfrângere în Superliga.

Petrolul Ploiești a acumulat doar șase puncte în primele 10 etape și se află pe locul 14, cu patru puncte peste Metaloglobus, ultima clasată.

Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Paul Papp: Mi-e rușine să ies pe stradă”

„E un sentiment urât, continuăm în aceeași pasă proastă, nu ne regăsim, nu putem marca, luăm gol la fiecare meci. Sincer, îmi vine să plâng! Mi-e rușine să ies pe stradă, dar să ne fie rușine, că așa merităm. Numai pe vârfuri, nu băgăm piciorul în contră, nu e spiritul de sacrificiu.

Am vorbit în vestiar, ne-am transmis asta. Noi suntem o echipă muncitoare și trebuie să fim modești, să băgăm capul în contră, iar de aici să pornim și să încercăm să ținem de 0-0, că e o situație nasoală rău. Toate din fața noastră au strâns puncte, noi nu avem.

Trebuie să iasă soarele și pe strada noastră, dar doar cu modestie. E normal să ne certe suporterii, vin să ne vadă, ne încurajează, sunt alături de noi. Îi înțeleg, le dau dreptate, suntem slabi în momentul de față. Trebuie să facem ceva, că trec săptămânile și nu facem nimic.

În situația în care suntem, cred că nici nu trebuia să fie cineva pe bancă pentru a ne da viața, mai ales aici, la Slobozia”, a spus Papp, conform digisport.ro.

Ieșirea (n.r. - din pasa proastă) e să avem prima victorie, sperăm să se termine seria asta. Trebuie să ne dăm viața pe teren, să înțelegem toți. Campionatul în România nu e ușor deloc. Eu mă refer la tot grupul, toți suntem aici, am greșit și suntem de vină pentru unde suntem acum. Nu există că a jucat cineva bine meci de meci. Mi-e teamă de retrogradare, cu siguranță. Paul Papp, fundaș Petrolul Ploiești

În minutul 75, Dragu a pătruns în careul Petrolului și a șutat puternic, însă Bălbărău a respins. Balonul a ajuns la Afalna, care a șutat din voleu și a marcat golul victoriei.

Petrolul va avea parte de mai multe dueluri dificile în următoarele cinci runde din Superliga (încă nu a fost anunțat programul exact pentru etapele 12-15):

  • 27 septembrie: Petrolul - Rapid
  • 3-6 octombrie: Argeș - Petrolul
  • 17-20 octombrie: Petrolul - CFR
  • 24-27 octombrie: Csikszereda - Petrolul
  • 31 octombrie - 3 noiembrie: Petrolul - Botoșani.

petrolul ploiesti liga 1 Unirea Slobozia paul papp
