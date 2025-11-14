„90% dintre cluburi sunt de stat!” VIDEO. Novak Martinovic analizează meciul Steaua Roșie - FCSB: „E o echipă foarte bogată!” » Marele dezavantaj al sârbilor +11 foto
„90% dintre cluburi sunt de stat!” VIDEO. Novak Martinovic analizează meciul Steaua Roșie - FCSB: „E o echipă foarte bogată!” » Marele dezavantaj al sârbilor

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 09:00
  • Novak Martinovic, 40 de ani, a prezentat pentru GOLAZO.ro, la Belgrad, situația fotbalului sârb.
  • A făcut și o paralelă între Steaua Roșie și FCSB, care se vor înfrunta pe 27 noiembrie, în Europa League.

La Belgrad, discuția cu Novak Martinovici a alunecat firesc spre duelul care stârnește deja emoție pe ambele maluri ale Dunării: Steaua Roșie - FCSB, meciul de Europa League de la finalul lunii, pe 27 noiembrie.

Pentru el, încărcătura este dublă, e derby-ul preferatei din țara natală împotriva echipei în al cărei tricou s-a transformat în simbol de luptă.

Vorbește cu realismul omului care cunoaște din interior ambele lumi. „Steaua Roșie e favorită… dar numai pentru că e mult mai bogată”, spune simplu, fără teatralitate.

Explică limpede: în ultimii ani, clubul din Belgrad a devenit un adevărat colos al Europei de Est, o echipă susținută de un buget uriaș și de un sistem în care implicarea politicului e totală. Însă recunoaște oscilațiile din jocul Stelei Roșii, care n-au fost puține, fapt ce-i dă campioanei României șanse.

Statul sârb se implică la marile cluburi. „Așa e după Al Doilea Război Mondial”

Cum are grijă statul sârb de Steaua Roșie sau Partizan Belgrad? Cât de implicat e la cluburile de fotbal?

Statul încearcă să ofere tot astfel încât Steaua Roșie să fie bine. Un jucător să aibă salariu bun și să aibă toate condițiile de antrenament.

Adică se implică să ajute?

Da, e normal la noi. După 1945, Al Doilea Război Mondial, așa e. Nu s-a schimbat nimic. Și de când m-am născut eu, lucrurile sunt la fel. Sunt și oameni care văd pozitiv, dar și oameni care văd negativ implicarea statului într-un club de fotbal.

Martinovic: „90% dintre cluburi sunt de stat”

În Serbia sunt mai multe cluburi care aparțin de stat sau de privat? Mă refer la cele din prima ligă.

90% sunt de stat!

Te întreb pentru că în România avem discuția asta cu Steaua, care nu poate promova pentru că e un club departamental, finanțat de stat.

În prima ligă la noi sunt multe echipe finanțate de stat. Nu avem probleme financiare și de asta avem echipe care joacă în Champions League, Europa League în ultimii 7 ani. Asta pentru că avem posibilitate să facem ceva la un nivel mai înalt.

Ce înseamnă implicarea statului la Steaua Roșie? Ce-și permite și ce buget are?

Nu știu o cifră, dar sigur e mare, mai ales când poți să ai jucători de mare calitate, care joacă în Liga Campionilor. Poți să vezi că are fonduri, pentru că echipa a produs rezultate în ultimii ani.

Martinovic: „La Steaua Roșie sunt jucători plătiți cu 2,5 milioane de euro”

E diferență între Steaua Roșie și Partizan Belgrad. Steaua Roșie a câștigat titlul în ultimii 8 ani.

Așa e. Dar când m-am transferat eu din China la Steaua Roșie, echipa nu mai luase titlul de cinci, șase ani. Atunci au mai venit 7-8 jucători din străinătate și au ajutat să cucerim titlul. Acum e situația schimbată. Steaua Roșie are un avânt care o ajută în ultimii ani. E normal când iei bani din Liga Campionilor să aduci jucători buni și să faci o echipă bună, să ai rezultate.

La Steaua Roșie sunt mulți străini.

Da, e normal. Sunt jucători plătiți cu 2,5 milioane de euro și care trebuie să producă rezultate. Cum e Arnautovic. Ei au oportunitatea să ia orice jucător din Europa și să facă diferența. Pentru fotbalul din Serbia e însă mai bine să te focusezi pe jucătorii de aici.

„E mare diferență între Steaua Roșie și FCSB”

Ultima dată când am venit la Belgrad, diferența a fost colosală între Steaua Roșie și CFR. Cum e azi între Steaua Roșie și FCSB?

Am văzut puțin cum arată Steaua, FCSB, și Steaua Roșie. E mare diferență! E vorba de calitate. Cei de la Steaua Roșie pot juca foarte bine. Ei (n.r. - FCSB) au calitate, experiență și pot înfrunta Steaua Roșie, dar dacă e să fac o analiză referitor la calitate, merg pe Steaua Roșie Belgrad.

Care ar fi punctul vulnerabil al Stelei Roșii?

Vestiarul! Când am văzut echipa în urmă cu câteva luni, am zis că asta e echipa care merge în primăvara Ligii Campionilor. Juca foarte bine, dar după asta s-a întâmplat ceva. Au fost rezultatele mai puțin bune de la eșecul cu Pafos. Ăsta a fost un moment care a destabilizat echipa și a mers mai jos.

Pot să repet și acum că jucătorii de la Steaua Roșie au calitate, întrebarea este dacă vor s-o arate sau nu. Novak Martinovic, fost apărător la FCSB și Steaua Roșie

Practic, FCSB o să depindă mult de cum o să arate Steaua Roșie?

Cred că da.

Martinovic: „La Steaua Roșie, e normal când vor să vândă pe cineva”

Patronul se implică mult la FCSB. Face echipa și schimbările. Se întâmplă asta și la Steaua Roșie cu vreun conducător?

Cât am fost eu la Steaua, n-am simțit asta cu Gigi. Noi n-am simțit asta în vestiar. El a susținut mereu din inimă echipa. A fost exact cum e el. La Steaua Roșie, e ceva normal când au vreun talent sau vor să vândă pe cineva, e normal să vină patronul sau un director sportiv. Să spună să-l bage și să-l promoveze. Să spună că e un viitor. Asta fac toți. Dar să intre cineva în vestiar și să schimbe, nu cred.

Îl cunosc pe directorul general de la Steaua Roșie, Zvezdan Terzic. E un mare profesionist! Orice club pe care l-a luat a făcut treabă. Când eram la juniori, la OFK Belgrad, directorul a venit când noi n-aveam nimic. A intrat când a fost o situație grea și a dus totul la capăt. Novak Martinovic, fost apărător la Steaua Roșie și FCSB

Cum e relația dintre suporteri și echipă?

Suporterii adevărați vor fi lângă echipă orice s-ar întâmpla. Iubesc clubul, dar au mai fost probleme din cauza rezultatelor. Acum au câștigat un meci în Europa și au mers mai sus în clasament. Dacă ar mai câștiga două, s-ar ridica înapoi. Sunt sigur că la meciul cu FCSB o să fie o atmosferă tare.

„Dacă bate FCSB și ia 3 puncte, e OK. La fel, dacă bate Steaua Roșie”

Cum ți se pare FCSB acum față de perioada în care jucai?

Din păcate, n-am putut să mă uit mai mult la meciurile sale. Am văzut câteva, nu stă prea bine în Liga 1, în special la început. E o echipă mare, care poate face jocuri bune în fața marilor cluburi. A arătat însă, din păcate, că poate juca prost și cu echipe mai jos ca ea.

La Steaua Roșie - FCSB, cu cine ții?

Am jucat și la Steaua Roșie, dar orice s-ar întâmpla eu câștig. Dacă bate FCSB și ia 3 puncte, e ok, dacă bate Steaua Roșie și ia 3 puncte e bine. La fel, dacă e un egal, e bine.

Te vedem la stadion pe 27 noiembrie?

Normal că da! Vin la stadion și să sper să fie un meci bun și pentru Steaua Roșie Belgrad, și pentru FCSB.

