CFR Cluj riscă să fie depunctată! Reacția relaxată a lui Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni” » Ce sumă trebuie să plătească

- Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul clubului CFR Cluj, a vorbit despre sancțiunea pe care formația din Gruia riscă s-o primească din partea Federației Române de Fotbal.
Comisia de Disciplină a FRF analizează posibilitatea sancționării echipei din Gruia cu două puncte, din cauza problemelor financiare persistente.
CFR riscă să fie depunctată de FRF. Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni”
Ioan Varga s-a arătat optimist că situația se va redresa în scurt timp.
„Sincer, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că se rezolvă problemele financiare. Deci aveți răbdare. Se rezolvă!
Am anunțat Federația Română de Fotbal. Deci se vor rezolva problemele! Nu cred că se va întâmpla asta. Și, dacă se va întâmpla asta, nu moare nimeni!
Asta este! Trecem printr-un moment mai greu, dar o să ne revenim”, a declarat Ioan Varga, conform prosport.ro.
Suma pe care trebuie să o achite CFR Cluj până la jumătatea lunii noiembrie
Finanțatorul echipei, trebuie să achite aproximativ 1,5 milioane de euro până pe 15 noiembrie pentru ca CFR Cluj să evite depunctarea, conform digisport.ro.
Nelu Varga, executat silit
Recent, Varga a fost executat silit, iar un ansamblu imobiliar deținut de o companie controlată de omul de afaceri, evaluat la aproape 4 milioane de euro, a fost scos la licitație de un executor judecătoresc.
În bilanțul fiscal pe 2024, CFR Cluj a înregistrat pentru prima dată profit după patru ani de pierderi semnificative. Totuși, datoriile clubului se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.
De asemenea, clujenii se află sub atenta monitorizare a UEFA, după ce au înregistrat mai multe datorii către foști jucători și angajați ai clubului.
Ioan Varga a făcut numeroase împrumuturi pentru a susține activitatea clubului.