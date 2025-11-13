CFR Cluj riscă să fie depunctată! Reacția relaxată a lui Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni” » Ce sumă trebuie să plătească
CFR Cluj. foto: montaj/GOLAZO.ro
CFR Cluj riscă să fie depunctată! Reacția relaxată a lui Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni” » Ce sumă trebuie să plătească

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 11:02
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 11:03
  • Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul clubului CFR Cluj, a vorbit despre sancțiunea pe care formația din Gruia riscă s-o primească din partea Federației Române de Fotbal.

Comisia de Disciplină a FRF analizează posibilitatea sancționării echipei din Gruia cu două puncte, din cauza problemelor financiare persistente.

CFR riscă să fie depunctată de FRF. Ioan Varga: „Dacă se întâmplă, nu moare nimeni”

Ioan Varga s-a arătat optimist că situația se va redresa în scurt timp.

„Sincer, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că se rezolvă problemele financiare. Deci aveți răbdare. Se rezolvă!

Am anunțat Federația Română de Fotbal. Deci se vor rezolva problemele! Nu cred că se va întâmpla asta. Și, dacă se va întâmpla asta, nu moare nimeni!

Asta este! Trecem printr-un moment mai greu, dar o să ne revenim”, a declarat Ioan Varga, conform prosport.ro.

12
este locul ocupat în prezent de CFR Cluj, cu 16 puncte, obținute după trei victorii, șapte remize și șase înfrângeri. În cazul unei depunctări de două puncte, echipa ar coborî pe locul 13, sub Petrolul Ploiești

Suma pe care trebuie să o achite CFR Cluj până la jumătatea lunii noiembrie

Finanțatorul echipei, trebuie să achite aproximativ 1,5 milioane de euro până pe 15 noiembrie pentru ca CFR Cluj să evite depunctarea, conform digisport.ro.

Nelu Varga, executat silit

Recent, Varga a fost executat silit, iar un ansamblu imobiliar deținut de o companie controlată de omul de afaceri, evaluat la aproape 4 milioane de euro, a fost scos la licitație de un executor judecătoresc.

În bilanțul fiscal pe 2024, CFR Cluj a înregistrat pentru prima dată profit după patru ani de pierderi semnificative. Totuși, datoriile clubului se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

De asemenea, clujenii se află sub atenta monitorizare a UEFA, după ce au înregistrat mai multe datorii către foști jucători și angajați ai clubului.

Ioan Varga a făcut numeroase împrumuturi pentru a susține activitatea clubului.

8,8 milioane de euro
reprezintă pierderea cea mai mare înregistrată de CFR Cluj în era Varga, în 2021, în timp ce în 2018 deficitul a fost de 7,2 milioane de euro. Singurii ani cu bilanț pozitiv au fost 2019, cu 1,1 milioane de euro, și 2024, cu 630.000 de euro

15:12
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

