Probleme la Dinamo  Doi titulari  sunt OUT pentru derby-ul cu FCSB » Care e situația lui Karamoko
Alexandru Musi/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Probleme la Dinamo Doi titulari sunt OUT pentru derby-ul cu FCSB » Care e situația lui Karamoko

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 19:16
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 19:16
  • Florentin Petre (49 de ani), secundul celor de la Dinamo, a dezvăluit că Alexandru Musi (21 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) vor fi indisponibili pentru derby-ul cu FCSB.
  • FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Musi a suferit o leziune musculară la ultima acțiune a naționalei U21, în timp ce Armstrong a acuzat și el probleme medicale și a fost nevoit să părăsească terenul în remiza lui Dinamo de la Botoșani, scor 1-1.

Alexandru Musi și Danny Armstrong, out pentru derby-ul cu FCSB

Decisivi în meciul tur al duelului cu FCSB (4-3), cei doi fotbaliști nu s-au refăcut complet, motiv pentru care vor absenta la partida de pe Arena Națională.

Anunțul a fost făcut de Florentin Petre, secundul „câinilor”:

„Sunt doi jucători importanți, ca toți ceilalți. Sunt jucători care fac diferența și care au niște calități foarte bune, de aceea sunt la cea mai iubită și cea mai bună echipă din România.

Mi se pare normal și mi-aș fi vrut să îi avem în teren. Asta este! Avem fotbaliști care pot să intre și pe care ne putem baza în acest moment.”, a dezvăluit Florentin Petre, citat de digisport.ro.

Mamadou Karamoko este și el incert

Cel mai bun marcator al lui Dinamo din acest sezon, Mamadou Karamoko, era așteptat titular în meciul din Cupa României cu Farul (0-0), dar a suferit o accidentare chiar la încălzire, locul său în primul „11” fiind luat de Cătălin Cîrjan.

Accidentarea lui Mamadou Karamoko (1).jpg
Accidentarea lui Mamadou Karamoko (1).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Accidentarea lui Mamadou Karamoko (1).jpg Accidentarea lui Mamadou Karamoko (2).jpg Accidentarea lui Mamadou Karamoko (3).jpg Accidentarea lui Mamadou Karamoko (4).jpg Accidentarea lui Mamadou Karamoko (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Florentin Petre a anunțat că Zeljko Kopic a decis să nu-l forțeze pe atacantul francez. Acesta ar urma să efectueze teste medicale, pentru a vedea dacă sunt șanse să fie recuperat la timp pentru derby:

„Pe Karamoko nu l-am forțat pentru că nu avea rost. Avem nevoie de jucători valizi pentru încă 3 meciuri, așa că vom vedea.

Va face niște teste medicale și vom vedea dacă ne putem baza pe el sau nu”.

5
goluri a marcat Karamoko în 15 partide jucate în acest sezon

Florentin Petre dinamo fcsb superliga Alexandru Musi danny armstrong Mamoudou Karamoko
