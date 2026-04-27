Ioan Andone (66 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a comentat victoria „câinilor” din derby-ul cu Rapid, scor 3-1.

Dinamo s-a impus pe Arena Națională în derby-ul bucureștean și s-a apropiat la trei puncte de CFR Cluj, echipa aflată pe locul al treilea, poziție care duce la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Ioan Andone, după Dinamo - Rapid: „Meciul a fost câștigat de Kopic”

Fostul tehnician l-a lăudat pe antrenorul lui Dinamo pentru deciziile tactice luate de acesta la meciul cu Rapid.

„Prima repriză echilibrată, cu toate că Dinamo a avut câteva oportunități de a înscrie. A avut de două ori în partea dreaptă, a scăpat Gnahore, dar ultima pasă n-a fost în regulă, pentru că în rest combinațiile au fost în regulă.

A fost puțin inedit pentru mine în prima repriză când am văzut trei fundași centrali, că a jucat cu trei fundași centrali. Meciul l-a câștigat, în opinia mea, Kopic foarte clar. Pentru că în a doua repriză a avut curajul, la 1-0, să schimbe.

Primul gol a fost înscris dintr-o mare greșeală de portar, deși era o minge foarte simplă. Dar după pauză, prin schimbările pe care le-a făcut, Kopic a riscat.

A riscat, a trecut în 4-4-2, a avut multe ocazii de gol, mi-a plăcut foarte mult repriza a doua. Adică am văzut dăruire, agresivitate, șuturi la poartă, presiune pusă pe Rapid. Rapid mi s-a părut slabă”, a spus Ioan Andone, conform gsp.ro.

„Kopic a fost foarte inspirat!”

Ioan Andone a vorbit și despre obiectivul lui Dinamo, acela de a se califica în preliminariile Cupelor Europene:

„Cei de la Dinamo veneau după 120 de minute de joc. Au pierdut traseul Cupei, că dacă jucau finala sunt convins că Dinamo o câștiga, și atunci aveau asigurate cupele europene.

Acum trebuie să câștige tot până la capăt, să se califice în cupele europene. Că o fi locul doi, că o fi locul trei, că o fi locul patru, nu știm. Dar după ce am văzut repriza a doua, mi-a plăcut tare mult.

Și am văzut și o placă a antrenorului... uite cum e Kopic, rareori schimbă. Are sistemul lui, 4-3-3-ul clasic, dar uite că acum, înainte de meciul ăsta, a încercat un 3-5-2 primele 45 de minute, a condus 1-0 și după aceea a schimbat imediat.

Cine schimbă autorul unui gol? Deci foarte inspirat! L-a schimbat pe Milanov cu Cîrjan, care a dat al doilea gol. Deci fler, fler bun!

Sperăm la cupele europene pentru că investițiile au fost foarte mari. Dinamo are un buget de salarii foarte bun” .

Au câștigat pe merit, luat per ansamblu. Prima repriză mai echilibrată. A doua foarte bună, mi-a plăcut tare mult. Adică ne-a plăcut tuturor celor care am fost acolo, începând cu Pârcălab, Lupescu, Movilă, ne face plăcere să urmărim. Ioan Andone

Ioan Andone, despre Cătălin Cîrjan: „Așa mi-ar plăcea să-l văd tot timpul”

Fostul mare antrenor și jucător al „câinilor” a comentat și evoluția căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, cel care a marcat golul al doilea în partida cu Rapid.

„Dinamo are lot de cupe europene. Dar mie îmi place ceva la Kopic, cum ți-am spus: am văzut o repriză cu un 3-5-2, apoi a avut curaj să schimbe, să vadă cum e, și uite, după pauză, schimbă marcatorul golului și cel pe care îl introduce, ăla înscrie golul doi și joacă și excelent!

Așa trebuie să joace Cîrjan, nu să mai vină în fața apărării. Trebuie să fie acolo, în față, în ultimii 30 de metri, că are o calitate extraordinară, are stângul-dreptul, are viteză bună. Ăla e Cîrjan pe care mi-ar plăcea să-l văd tot timpul, să fie acolo, sus”.

7 ani a îmbrăcat Ioan Andone tricoul lui Dinamo, în perioada 1983-1990

