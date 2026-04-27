Ioan Andone, după victoria cu Rapid: „Meciul a fost câștigat de Kopic"

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 17:27
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 17:42
  • Ioan Andone (66 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a comentat victoria „câinilor” din derby-ul cu Rapid, scor 3-1.

Dinamo s-a impus pe Arena Națională în derby-ul bucureștean și s-a apropiat la trei puncte de CFR Cluj, echipa aflată pe locul al treilea, poziție care duce la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Citește și
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Citește mai mult
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final

Ioan Andone, după Dinamo - Rapid: „Meciul a fost câștigat de Kopic”

Fostul tehnician l-a lăudat pe antrenorul lui Dinamo pentru deciziile tactice luate de acesta la meciul cu Rapid.

„Prima repriză echilibrată, cu toate că Dinamo a avut câteva oportunități de a înscrie. A avut de două ori în partea dreaptă, a scăpat Gnahore, dar ultima pasă n-a fost în regulă, pentru că în rest combinațiile au fost în regulă.

A fost puțin inedit pentru mine în prima repriză când am văzut trei fundași centrali, că a jucat cu trei fundași centrali. Meciul l-a câștigat, în opinia mea, Kopic foarte clar. Pentru că în a doua repriză a avut curajul, la 1-0, să schimbe.

Primul gol a fost înscris dintr-o mare greșeală de portar, deși era o minge foarte simplă. Dar după pauză, prin schimbările pe care le-a făcut, Kopic a riscat.

A riscat, a trecut în 4-4-2, a avut multe ocazii de gol, mi-a plăcut foarte mult repriza a doua. Adică am văzut dăruire, agresivitate, șuturi la poartă, presiune pusă pe Rapid. Rapid mi s-a părut slabă”, a spus Ioan Andone, conform gsp.ro.

„Kopic a fost foarte inspirat!”

Ioan Andone a vorbit și despre obiectivul lui Dinamo, acela de a se califica în preliminariile Cupelor Europene:

„Cei de la Dinamo veneau după 120 de minute de joc. Au pierdut traseul Cupei, că dacă jucau finala sunt convins că Dinamo o câștiga, și atunci aveau asigurate cupele europene.

Acum trebuie să câștige tot până la capăt, să se califice în cupele europene. Că o fi locul doi, că o fi locul trei, că o fi locul patru, nu știm. Dar după ce am văzut repriza a doua, mi-a plăcut tare mult.

Și am văzut și o placă a antrenorului... uite cum e Kopic, rareori schimbă. Are sistemul lui, 4-3-3-ul clasic, dar uite că acum, înainte de meciul ăsta, a încercat un 3-5-2 primele 45 de minute, a condus 1-0 și după aceea a schimbat imediat.

Cine schimbă autorul unui gol? Deci foarte inspirat! L-a schimbat pe Milanov cu Cîrjan, care a dat al doilea gol. Deci fler, fler bun!

Sperăm la cupele europene pentru că investițiile au fost foarte mari. Dinamo are un buget de salarii foarte bun”.

Au câștigat pe merit, luat per ansamblu. Prima repriză mai echilibrată. A doua foarte bună, mi-a plăcut tare mult. Adică ne-a plăcut tuturor celor care am fost acolo, începând cu Pârcălab, Lupescu, Movilă, ne face plăcere să urmărim. Ioan Andone

Ioan Andone, despre Cătălin Cîrjan: „Așa mi-ar plăcea să-l văd tot timpul”

Fostul mare antrenor și jucător al „câinilor” a comentat și evoluția căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, cel care a marcat golul al doilea în partida cu Rapid.

„Dinamo are lot de cupe europene. Dar mie îmi place ceva la Kopic, cum ți-am spus: am văzut o repriză cu un 3-5-2, apoi a avut curaj să schimbe, să vadă cum e, și uite, după pauză, schimbă marcatorul golului și cel pe care îl introduce, ăla înscrie golul doi și joacă și excelent!

Așa trebuie să joace Cîrjan, nu să mai vină în fața apărării. Trebuie să fie acolo, în față, în ultimii 30 de metri, că are o calitate extraordinară, are stângul-dreptul, are viteză bună. Ăla e Cîrjan pe care mi-ar plăcea să-l văd tot timpul, să fie acolo, sus”.

a îmbrăcat Ioan Andone tricoul lui Dinamo, în perioada 1983-1990

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

Citește și

„Absolut genial!” VIDEO. Șeful UFC, reacție bizară după ce a fost martor la atacul armat care l-a vizat pe Trump: „Am savurat fiecare clipă”
Alte sporturi
16:58
„Absolut genial!” VIDEO. Șeful UFC, reacție bizară după ce a fost martor la atacul armat care l-a vizat pe Trump: „Am savurat fiecare clipă”
Citește mai mult
„Absolut genial!” VIDEO. Șeful UFC, reacție bizară după ce a fost martor la atacul armat care l-a vizat pe Trump: „Am savurat fiecare clipă”
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Superliga
16:46
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Citește mai mult
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
Știrile zilei din sport
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
Superliga
27.04
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Superliga
27.04
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Citește mai mult
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Superliga
27.04
Rămâne Tănase la FCSB? „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Citește mai mult
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
27.04
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:33
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
22:31
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia  Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume : „Toată lumea vorbește de asta”
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
23:02
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: <strong> Cristian Geambașu</strong> Meritul <u> Bojanei</u>
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
