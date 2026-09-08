„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
Ioan Andone
Superliga

„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 21:59
  • Ioan Andone (66 de ani), fost jucător, acum președintele Consiliului de Administrație al clubului Corvinul Hunedoara, a vorbit despre situația lui Florin Maxim (45 de ani).
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Antrenor la Corvinul din 2024, formație cu care a câștigat Cupa României în același an și a reușit promovarea în Superliga, Florin Maxim a fost curtat de FCSB.

După informațiile apărute, clubul hunedorean a venit cu o reacție prin care a transmis că acesta va continua la echipă.

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Ioan Adone: „M-a mirat interesul FCSB, mai ales că n-are licență PRO”

Tehnicianul Corvinului nu deține licență PRO, astfel că, dacă ar fi acceptat oferta celor de la FCSB, ar fi trebuit să vină însoțit de un antrenor care a obținut-o deja.

Maxim a primit derogare de la Federație pentru a sta pe banca hunedorenilor în această stagiune, deoarece a promovat echipa din Liga 2.

Ioan Andone susține că antrenorul de 45 de ani nici nu s-a înscris la cursul pentru licența PRO și ar putea deveni tehnician cu acte în regulă cel mai devreme peste 3 ani.

„M-a mirat, da (n.r. interesul FCSB-ului), mai ales că n-are licență PRO. Nu se rezolvă așa ușor. El nici nu e înscris. În cel mai fericit caz, el va avea licență peste trei ani.

O fi avut ofertă, dar el nu are licență. În primul an de la promovare, poți să stai pe banca echipei. Nu te poți ridica, nu poți să participi la conferințe, nu e așa simplu.

În Hunedoara cred că sunt doar doi oameni cu licență PRO. El nu s-a înscris când trebuia la licența PRO. S-a terminat campionatul (n.r. anul trecut) și el a plecat la mare, a uitat să-și depună dosarul.

A uitat efectiv să-și depună în termen dosarul. La anul va fi complicat! Din ce știu eu, anul ăsta nu s-au făcut înscrieri la școala de antrenori”, a declarat Ioan Andone, citat de digisport.ro.

Reacția Corvinului după negocierile lui Florin Maxim cu FCSB: „Un cuvânt dat este mai presus de orice”

La scurt timp după ce FCSB a avansat discuțiile pentru aducerea lui Florin Maxim în locul lui Marius Baciu , Corvinul a venit cu un mesaj ferm și a anunțat că proiectul început în 2021 va continua cu Maxim pe bancă.

„Florin Maxim rămâne la Corvinul! În contextul speculațiilor apărute, astăzi, în presa centrală privind o posibilă plecare a antrenorului nostru, conducerea clubului transmite un mesaj clar: proiectul început la Hunedoara merge mai departe alături de omul care l-a construit, pas cu pas, în ultimii ani.

«Trebuie spus, din capul locului, că am discutat, în urmă cu câteva luni, cu Florin Maxim şi mi-a spus, în repetate rânduri, că nu are de gând să plece la alt club, ba mai mult, m-a asigurat de faptul că va merge mai departe cu proiectul nostru, atâta vreme cât are susţinerea noastră.

Iar el ştie că are toată încrederea noastră, pentru că face parte dintr-o poveste, care trebuie să meargă mai departe cu el!”», a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Indiferent de banii care se oferă unui om, consider că un cuvânt dat este mai presus de orice. Conducerea clubului ştie că nu îşi poate pune semnătura pe nici o înţelegere care să însemne despărţirea de Florin Maxim. Să nu uităm, el este şi Cetăţean de Onoare al oraşului, dar şi al judeţului şi are, repet, toată încrederea tuturor celor implicaţi în acest proiect. Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara

Oficialul hunedorean a insistat că nu există intenția de a accepta o eventuală despărțire de Maxim.

„La Corvinul, cuvântul de ordine, încă din 2021, este continuitatea. În aceste condiţii, Florin Maxim va continua povestea pe care a început-o la Hunedoara, indiferent de speculaţiile apărute în presa naţională!”, a mai transmis acesta.

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