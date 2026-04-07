„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”

- Mircea Lucescu a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.
- El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.
- Ioan Andone (66 de ani) a fost devastat de trecerea în neființă a lui „Il Luce”.
Debutat în fotbalul mare de Mircea Lucescu, la Corvinul Hunedoara, în anul 1979, „Fălcosul” și-a găsit cu greu cuvintele și a subliniat că evenimentele din ultima perioadă au făcut ca starea fostului selecționer să-i afecteze și mai mult sănătatea.
Ioan Andone, mesaj după decesul lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a omorât”
„Merită tot respectul generației noastre de la Corvinul. A crezut în noi, niște copii din Hunedoara. Poate nu ajungeam sus dacă nu avea curajul ăsta care lipsește azi din fotbalul românesc, să debuteze jucători de 18-19 ani acolo și să ducă echipa pe locul 3 și să joace în cupele europene.
Era pedagog, era vizionar. Lucra foarte mult tactic. Tot timpul spunea că învață fotbalul cu noi, că ni-l preda, dar îl și învață. Putem povesti ore și ore în șir despre Mircea Lucescu.
Fotbalul cred că l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul, trebuia să-și vadă de sănătate. Cred că asta i-a pus capac.
Cred că fotbalul și ultima perioada cu naționala și-au pus amprenta asupra bolilor pe care le avea. Sincer, credeam că să scape de hopul ăsta, să câștige ultimul meci al vieții.
Ultima dată l-am văzut 10 minute la Dinamo - Craiova, pe Arena Națională. Am vorbit la pauză și i-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu». Nu era momentul să tragă de el”, a declarat Ioan Andone la emisiunea „Fotbal European” de la Digi Sport.
Comunicatul FRF: „Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat”
„Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma decesului celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu.
Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.
Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege.
Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al «Generației de la Guadalajara», a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.
Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara.
Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial.
În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.
Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!”.