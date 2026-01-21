Haaland, nemilos! City n-a mișcat în fața lui Bodo/Glimt, iar atacantul norvegian a numit 4 vinovați! + Guardiola, fascinat: „O echipă de top”

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1. Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul „cetățenilor” a fost impresionat de prestația adversarilor, pe care nu s-a ferit să-i laude.

Erling Haaland (25 de ani), atacantul trupei de pe Etihad, își asumă partea de vină pentru eșecul usturător de pe „Aspmyra”, dar mai numește 3 colegi care n-au performat la valoarea lor.

Norvegienii s-au impus grație golurilor marcate de Kasper Hogh ('22 și '24) și Jens Petter Hauge ('58).

Pep Guardiola, impresionat de jocul lui Bodo/Glimt: „O echipă de top”

La finalul partidei de pe „Aspmyra”, antrenorul City i-a lăudat pe norvegieni pentru prestație, dar și pentru parcursul european din ultimele două sezoane.

„În defensivă, sunt incredibili! Au același antrenor în ultimii șase, șapte ani, aceiași jucători, iar asta le dă consecvență în ceea ce au de făcut, așa că am tot respectul pentru ei.

În sezonul trecut, au ajuns în semifinalele Europa League, ceea ce înseamnă că au o echipă de top, grozavă”, a spus Pep Guardiola, potrivit flashscore.com.

Tehnicianul iberic a explicat și de ce jocul echipei sale nu a excelat:

„Se închid incredibil de bine în interior. Noi nu avem jucători care să-i ia unu contra unu sau să facă o mișcare în spate și de aceea ne-am chinuit puțin.

Dar, în general, la fel ca majoritatea echipelor din Europa de Nord, sunt foarte buni, așa că îi felicităm. Nu putem spune altceva”.

Manchester City a marcat în minutul 60, prin Rayan Cherki, însă elanul „cetățenilor” a fost tăiat de cartonașul roșu încasat, două minute mai târziu, de Rodri.

„E un pic cam ușor dat al doilea cartonaș galben, dar asta e. Dar da, în momentul acela când ai un om eliminat și se face 3-1… totul e un pic împotriva noastră”, a continuat Pep Guardiola.

Erling Haaland a găsit vinovații pentru eșec

Vedeta din atacul celor de la Manchester City e de părere că jucătorii experimentați din echipă, inclusiv el, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru înfrângerea rușinoasă contra celor de la Bodo/Glimt.

„Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate, pentru că, până la urmă, nu e suficient. Suntem Manchester City, nu putem merge de colo colo fără să câștigăm meciuri, nu ar trebui să fie așa.

Îmi asum întreaga responsabilitate că nu am putut marca. Le cer scuze tuturor, fiecărui suporter al lui Man. City, fiecărui suporter care a călătorit, pentru că, până la urmă, este jenant.

Facem tot ce putem, dar este ceva care nu e bine. Am o responsabilitate, la fel ca Rodri, Gigio (n.r. - Donnarumma) și Tijani (n.r. - Reijnders). Nu am făcut destul”, a spus Erling Haaland, potrivit tntsport.co.uk.

3 șuturi dintre care niciunul pe poartă a expediat Erling Haaland în Bodo/Glimt - Manchester City 3-1

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 7 21 2 Real Madrid 7 15 3 Bayern 6 15 4 Tottenham 7 14 5 PSG 7 13 6 Sporting 7 13 7 Manchester City 7 13 8 Atalanta 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Inter Milano 7 12 10 Atletico Madrid 6 12 11 Liverpool 6 12 12 Dortmund 7 11 13 Newcastle 6 10 14 Chelsea 6 10 15 Barcelona 6 10 16 Marseille 6 9 17 Juventus 6 9 18 Galatasaray 6 9 19 Leverkusen 7 9 20 Monaco 7 9 21 PSV 6 8 22 Olympiacos 7 8 23 Napoli 7 8 24 Copenhaga 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Qarabag 6 7 26 Club Brugge 7 7 27 Bodo/Glimt 7 6 28 Benfica 6 6 29 Pafos 6 6 30 Royale Union SG 6 6 31 Ajax 7 6 32 Athletic Bilbao 6 5 33 Frankfurt 6 4 34 Slavia Praga 6 3 35 Villarreal 7 1 36. Kairat 7 1

