„Vreau să fiu lăsat în pace” Golgheterul revelației din Liga 1, declarație surprinzătoare: „Sunt trecut”

Sebastian Mailat (28 de ani), atacantul de la FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea unui transfer în Europa, ca urmare a evoluțiilor bune reușite în acest sezon, sub comanda lui Leo Grozavu (58 de ani).

Deși a fost legitimat la mai multe cluburi precum CFR Cluj, FC Voluntari, Sepsi sau Gaz Metan Mediaș, Mailat a dat cel mai bun randament la FC Botoșani, evoluții care i-au adus în vara anului 2024 un transfer în Coreea de Sud, la Suwon Samsung Bluewings.

Nu s-a impus în Coreea de Sud, revenind rapid în România, la Sepsi, acolo unde nu a avut evoluțiile așteptate. După retrogradarea echipei în liga secundă, el s-a întors la Botoșani, unde este unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.

Sebastian Mailat, despre un posibil transfer în Europa: „Sunt un fotbalist trecut”

Întrebat dacă mai crede că poate să ajungă la un club din Europa, Mailat a declarat:

„Am 28 de ani și este greu să mai ajungi în Europa. De la o anumită vârstă... sunt jucători de 16–17 ani care joacă deja la cel mai înalt nivel. Eu sunt trecut, ca să spun așa” , a declarat Sebastian Mailat, conform orangesport.ro.

1,2 este cota lui Sebastian Mailat, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Sebastian Mailat a jucat 22 de meciuri în tricoul lui FC Botoșani, reușind să înscrie 8 goluri și să ofere trei pase decisive.

Sebastian Mailat: „Nu sunt un jucător dificil, dar îmi place liniștea”

După ce s-a vorbit de-a lungul timpului că ar avea un caracter dificil, Mailat a ținut să lămurească acest aspect:

„Nu sunt un jucător dificil, dar îmi place liniştea. Nu îmi place să mi se pună o presiune inutilă, pot spune chiar prostească. Nu îmi doresc asta, vreau să fiu lăsat în pace şi să am linişte.

Nu vorbesc despre presiunea firească de la un club mare sau despre ambiţia de a face surprize, ci despre acea presiune artificială, care nu ajută.

Este posibil ca aşteptările să fi fost prea mari, dar nici nu am avut mereu oportunitatea să îmi arăt adevăratul potenţial. La cluburile mai mari ai o singură şansă şi, dacă o ratezi, apare imediat altcineva”, a mai spus Sebastian Mailat.

De-a lungul carierei sale, Sebastian Mailat a jucat la ACS Poli Timișoara, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, U Cluj, FC Voluntari, FC Botoșani, Suwon Samsung și Sepsi OSK.

VIDEO. Golul marcat de Sebastian Mailat în FC Botoșani - Dinamo 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport