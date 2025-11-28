Ioan Neculaie, condamnat Fostul patron de la FC Brașov a primit 10 ani cu executare » A rămas și fără 10 milioane de euro!

Ioan Neculaie, fostul patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată în apel.

Omul de afaceri s-a ales și cu o confiscare a celor mai multe dintre bunurile pe care le deține.

Într-un dosar deschis în urmă cu aproape un deceniu, fostul patron al clubului brașovean a fost condamnat vineri de către Tribunalul Brașov.

Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Omul de afaceri a comis infracțiunea în perioada în care a deținut clubul de fotbal FC Brașov.

Instanța l-a condamnat pe Ioan Neculaie la 10 ani închisoare pentru „săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, se arată în decizia Tribunalului, potrivit portal.just.ro.

Ioan Neculaie a fost acuzat că a înregistrat tranzacții fictive în contabilitatea clubului, cu scopul de obține deducerea de TVA, potrivit hotnews.ro.

Mai mult decât atât, Neculaie s-a ales și cu interdicția de a ocupa poziții în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În același timp, nu va putea administra vreo societate comercială pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei primite.

Deciziile instanței privind bunurile care îi vor fi confiscate lui Ioan Neculaie

Lui Ioan Neculaie i s-au confiscat un iaht, terenuri, case și acțiuni la diverse societăți în valoare totală de peste 48 de milioane de lei, adică aproape 10 milioane de euro.

„În temeiul art. 404 alin. (4) lit. d) Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul NECULAIE IOAN a următoarelor bunuri şi valori, până la concurenţa sumei de 48.360.283 lei în măsura în care nu vor servi la despăgubirea părţilor civile:

1) yachtul marca AZIMUT BENETTI achiziţionat de NECULAIE Ioan în rate în perioada 2009-2015 (bun aflat în prezent în posesia şi proprietatea inculpatului -sechestrat în Grecia) cu următoarele date de identificare: **;

2) terenurile cumpărate de la S.C. LEVEL ACTIV CONSTRUCT S.A. la data de 01 martie 2010 - 12796 mp teren situat în ** şi 18.001 mp teren ** şi casa+anexe construite şi neintabulate pe aceste terenuri în perioada 2009-2010;

3) 91,95 % din acţiunile SC PRESCON PIATRA MARE SA cumpărate de NECULAIE IOAN contra sumei de 3.243.320 lei în 05 martie 2010 de la S.C. LEVEL ACTIV CONSTRUCT SA (fostă SC PRESCON SA);

4) 8,041874277% din acţiunile S.C. PRESCON PIATRA MARE S.A. cumpărate de inculpatul NECULAIE IOAN la data de 29 martie 2011 de la S.C. POIANA BRAŞOV S.A. contra sumei de 180.000 euro;

5) contravaloarea de 9.253.249 lei 31.417 a acţiunilor nominative la S.C. CRISTIANA S.A., dobândite de inculpatul NECULAIE IOAN de la LEVEL ACTIV CONSTRUCT S.A. (fostă PRESCON S.A.) la data de 03.12.2009 contra sumei de 314.170 lei, care ulterior, în 14.08.2013 au fost vândute către SIF TRANSILVANIA S.A. cu suma de 9.253.249 lei.

6) suma de 18.399 lei delapidată de inculpatul NECULAIE IOAN de la S.C. PRESCON DEVELOPEMENT S.R.L.. VIII.

În temeiul art. 397 alin. (1), (2) raportat la art. 19 şi 25 Cod procedură penală, art. 1349, 1357, 1371 şi 1382 - 1386 Cod civil:

1) Admite în parte acţiunea civilă exercitată de STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL FINANŢELOR prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV şi obligă pe inculpaţii NECULAIE IOAN şi S.C. PRESCON BV S.A., în solidar, să plătească părţii civile suma de 18.523.475 lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului statului, sumă ce se va actualiza începând cu anul 2016 cu valoarea accesoriilor până la data plăţii efective conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.

Instanța menţine sechestrul asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile, deţinute în fapt sau în drept de către inculpatul NECULAIE IOAN, până la concurenţa sumei de 70.991.715 lei”, se mai arată în decizia Justiției.

