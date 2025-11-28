Ioan Neculaie, condamnat Fostul patron de la FC Brașov a primit 10 ani cu executare » A rămas și fără 10 milioane de euro!
Ioan Neculaie foto: captură ProSport
Diverse

Ioan Neculaie, condamnat Fostul patron de la FC Brașov a primit 10 ani cu executare » A rămas și fără 10 milioane de euro!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 19:45
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 20:04
  • Ioan Neculaie, fostul patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată în apel.
  • Omul de afaceri s-a ales și cu o confiscare a celor mai multe dintre bunurile pe care le deține.

Într-un dosar deschis în urmă cu aproape un deceniu, fostul patron al clubului brașovean a fost condamnat vineri de către Tribunalul Brașov.

„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul,  vin distruși de la națională”
Citește și
„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul, vin distruși de la națională”
Citește mai mult
„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul,  vin distruși de la națională”

Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Omul de afaceri a comis infracțiunea în perioada în care a deținut clubul de fotbal FC Brașov.

Instanța l-a condamnat pe Ioan Neculaie la 10 ani închisoare pentru „săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, se arată în decizia Tribunalului, potrivit portal.just.ro.

Ioan Neculaie a fost acuzat că a înregistrat tranzacții fictive în contabilitatea clubului, cu scopul de obține deducerea de TVA, potrivit hotnews.ro.

Mai mult decât atât, Neculaie s-a ales și cu interdicția de a ocupa poziții în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În același timp, nu va putea administra vreo societate comercială pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei primite.

Deciziile instanței privind bunurile care îi vor fi confiscate lui Ioan Neculaie

Lui Ioan Neculaie i s-au confiscat un iaht, terenuri, case și acțiuni la diverse societăți în valoare totală de peste 48 de milioane de lei, adică aproape 10 milioane de euro.

„În temeiul art. 404 alin. (4) lit. d) Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul NECULAIE IOAN a următoarelor bunuri şi valori, până la concurenţa sumei de 48.360.283 lei în măsura în care nu vor servi la despăgubirea părţilor civile:

  • 1) yachtul marca AZIMUT BENETTI achiziţionat de NECULAIE Ioan în rate în perioada 2009-2015 (bun aflat în prezent în posesia şi proprietatea inculpatului -sechestrat în Grecia) cu următoarele date de identificare: **;
  • 2) terenurile cumpărate de la S.C. LEVEL ACTIV CONSTRUCT S.A. la data de 01 martie 2010 - 12796 mp teren situat în ** şi 18.001 mp teren ** şi casa+anexe construite şi neintabulate pe aceste terenuri în perioada 2009-2010;
  • 3) 91,95 % din acţiunile SC PRESCON PIATRA MARE SA cumpărate de NECULAIE IOAN contra sumei de 3.243.320 lei în 05 martie 2010 de la S.C. LEVEL ACTIV CONSTRUCT SA (fostă SC PRESCON SA);
  • 4) 8,041874277% din acţiunile S.C. PRESCON PIATRA MARE S.A. cumpărate de inculpatul NECULAIE IOAN la data de 29 martie 2011 de la S.C. POIANA BRAŞOV S.A. contra sumei de 180.000 euro;
  • 5) contravaloarea de 9.253.249 lei 31.417 a acţiunilor nominative la S.C. CRISTIANA S.A., dobândite de inculpatul NECULAIE IOAN de la LEVEL ACTIV CONSTRUCT S.A. (fostă PRESCON S.A.) la data de 03.12.2009 contra sumei de 314.170 lei, care ulterior, în 14.08.2013 au fost vândute către SIF TRANSILVANIA S.A. cu suma de 9.253.249 lei.
  • 6) suma de 18.399 lei delapidată de inculpatul NECULAIE IOAN de la S.C. PRESCON DEVELOPEMENT S.R.L.. VIII.

În temeiul art. 397 alin. (1), (2) raportat la art. 19 şi 25 Cod procedură penală, art. 1349, 1357, 1371 şi 1382 - 1386 Cod civil:

  • 1) Admite în parte acţiunea civilă exercitată de STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL FINANŢELOR prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV şi obligă pe inculpaţii NECULAIE IOAN şi S.C. PRESCON BV S.A., în solidar, să plătească părţii civile suma de 18.523.475 lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului statului, sumă ce se va actualiza începând cu anul 2016 cu valoarea accesoriilor până la data plăţii efective conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.

Instanța menţine sechestrul asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile, deţinute în fapt sau în drept de către inculpatul NECULAIE IOAN, până la concurenţa sumei de 70.991.715 lei”, se mai arată în decizia Justiției.

Citește și

Cristi Chivu a decis Ce va face antrenorul român în privința lui Lautaro Martinez, după reacția furioasă din meciul cu Atletico
Stranieri
19:04
Cristi Chivu a decis Ce va face antrenorul român în privința lui Lautaro Martinez, după reacția furioasă din meciul cu Atletico
Citește mai mult
Cristi Chivu a decis Ce va face antrenorul român în privința lui Lautaro Martinez, după reacția furioasă din meciul cu Atletico
„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul,  vin distruși de la națională”
Superliga
19:00
„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul, vin distruși de la națională”
Citește mai mult
„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul,  vin distruși de la națională”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
fc brasov Ioan Neculaie inchisoare evaziune fiscala confiscare
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Handbal
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Citește mai mult
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Superliga
28.11
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Citește mai mult
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Top stiri din sport
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Liga 2
28.11
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Citește mai mult
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Superliga
28.11
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Citește mai mult
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Superliga
28.11
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Citește mai mult
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Înot
28.11
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Citește mai mult
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 30 rapid 10 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 19 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share