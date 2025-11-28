Cristi Chivu a decis Ce va face antrenorul român în privința lui Lautaro Martinez, după reacția furioasă din meciul cu Atletico

Cristi Chivu (45 de ani) a luat o decizie în privința lui Lautaro Martinez (28 de ani).

Atacantul lui Inter a fost din nou înlocuit la jumătatea reprizei secunde de către tehnicianul român, în partida cu Atletico Madrid, 1-2.

Formația lui Cristi Chivu a pierdut cel de-al doilea meci consecutiv în toate competițiile, însă abia primul în faza principală a Ligii Campionilor.

Lautaro Martinez rămâne prima opțiune pentru Cristi Chivu

Presa italiană a analizat reacția lui Lautaro de la momentul schimbării acestuia în meciul cu Atletico Madrid.

Înlocuit în minutul 72 de Pio Esposito, argentinianul a ieșit de pe teren, moment în care a aruncat violent o sticlă de apă, fără să există însă conflicte sau neînțelegeri cu cineva, a subliniat Corriere dello Sport, potrivit fcinter1908.it.

A fost cel de-al doilea meci consecutiv în care Lautaro este înlocuit în repriza secundă din cauza formei modeste, după cel cu AC Milan, scor 0-1.

Cu toate acestea, campionul mondial rămâne prima opțiune pentru Cristi Chivu în zona de atac, chiar dacă Thuram a revenit, iar Bonny se descurcă foarte bine, informează sport.virgilio.it.

8 goluri și două pase decisive a reușit Lautaro în acest sezon, în toate competițiile

FOTO. Inter - AC Milan 0-1 , ultimul meci jucat în Serie A de formația lui Chivu

