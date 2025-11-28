„Jucătorii vin praf!” Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul,  vin distruși de la națională” +24 foto
Darius Olaru și Daniel Bîrligea foto: Sport Pictures
Superliga

„Jucătorii vin praf!" Gigi Becali îl atacă frontal pe Mircea Lucescu: „Să spunem adevărul, vin distruși de la națională"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 28.11.2025, ora 19:00
Actualizat: 28.11.2025, ora 19:47
  • Gigi Becali (67 de ani) a tras câteva concluzii, la rece, după eșecul din Europa League, 0-1, cu Steaua Roșie.
  • Finanțatorul campioanei crede că rezultatele slabe ar putea fi cauzate și de oboseala acumulată de jucători în urma acțiunilor echipei naționale.

După eșecul de la Belgrad, FCSB a ajuns la patru înfrângeri consecutive în 5 partide disputate în Europa League.

Gigi Becali: „Când vin de la echipa națională sunt praf”

Becali nu vrea să dea vina pe Mircea Lucescu pentru forma jucătorilor, însă nu înțelege de ce gradul de oboseală este mai ridicat la revenirea de la lotul național.

„Acum eu, dacă vreți, vă spun, că trebuie să spunem, totuși, adevărul care este. Știți că eu am oameni pe care îi respect prea mult, cum este Lucescu sau alții care au făcut ceva foarte bine, ceva ce nu o să mai facă nimeni, niciodată.

Dar, acum, treburile care sunt adevărate trebuie să le spun. Bă, când vin de la echipa națională sunt praf. Deci, nu știu, praf, distruși. Acum nu spun că ce face Lucescu nu face bine. Spun că atunci când vin de la națională sunt praf.

Dar nu vreau să spun că are Lucescu vreo vină. Eu spun că așa vin. O să vezi acum, cu Farul, altă echipă. Deși vor juca după trei zile”, a spus Becali, la Liga Digi Sport.

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO

Galerie foto (24 imagini)

Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO Steaua Rosie - FCSB, meci. FOTO GOLAZO
+24 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali: „El trebuie să aibă o muncă mult mai complexă”

În continuare, patronul FCSB e de părere că selecționerul și oficialii federației ar trebui să comunice mai mult cu cluburile cu privire la situația jucătorilor.

„El trebuie să aibă o muncă mult mai complexă. Adică mă refer aici la legătura cu toți, toate cluburile. Sau cu preparatorii, nu cu antenorii.

Să vadă ce pregătire au făcut sau să țină legătura cu specialiștii, nu cu antrenorul, că el nu este specialist”, a mai spus Becali.

echipa nationala a romaniei Steaua Rosie Belgrad gigi becali mircea lucescu europa league fcsb
