„Este periculos, nu slab!” Arbitrul VAR de la Dinamo - Voluntari, criticat dur pentru intervențiile din timpul meciului: „Pur și simplu nu înțelege”

Bogdan Cosmescu, comentator sportiv la Prima Sport, a criticat dur arbitrajul de la partida Dinamo - FC Voluntari, câștigată de „câini” cu 4-0, în etapa #4 din Liga 1.

Principala țintă a acestuia a fost Cătălin Popa (44 de ani), arbitrul aflat în camera VAR.

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Cosmescu a considerat că acesta a intervenit prea des și că unele faze nu justificau trimiterea „centralului” Iulian Călin la monitor.

Arbitrul VAR de la Dinamo - Voluntari, criticat dur: „Este periculos, nu slab”

„Mi-e greu să vorbesc despre altceva decât despre Cătălin Popa, dar am să încerc. Este periculos, nu slab. Istvan Kovacs e slab. VAR-ul nu este o jucărie să cauți câte o tâmpenie în careu la fiecare fază.

Domnul ăsta, Cătălin Popa, nu a înțeles care e menirea VAR-ului. VAR-ul a fost inventat pentru a corecta greșelile majore, nu să schimbi tu soarta unui meci.

El nu vrea să avantajeze pe cineva. El pur și simplu nu a înțeles care e treaba cu VAR-ul. Împingerea lui Cîrjan la Mamic este o nebunie.

FIFA și UEFA încearcă să iuțească jocul cât mai mult. La fiecare corner, vine Iulian Călin și vorbește 30 de secunde (n.r. - cu arbitrii de la VAR)”, a spus Bogdan Cosmescu, conform orangesport.ro.

Dinamo s-a impus cu 4-0 în fața lui FC Voluntari, în partida din etapa #4 a Ligii 1. Meciul s-a disputat sâmbătă, 8 august.

Printre cele mai importante decizii de arbitraj ale meciului s-a numărat penalty-ul acordat în minutul 40.

Iulian Călin a revăzut faza la monitorul VAR și a sancționat faultul comis asupra lui Musi, la marginea careului, iar atacantul scoțian a transformat lovitura de la 11 metri.

Brigada de arbitraj la Dinamo - Voluntari

Arbitru : Iulian Călin

: Iulian Călin Asistenți : Ionel Dumitru și Florian Vișan

: Ionel Dumitru și Florian Vișan Arbitru VAR : Cătălin Popa

: Cătălin Popa AVAR: Sebastian Gheorghe

VIDEO. Golul marcat de Musi în Dinamo - Voluntari 4-0

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