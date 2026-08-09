Ștefania Uță luptă pentru medalii Românca s-a calificat în finala probei de 400m garduri la Mondialele U20 de atletism

Ștefania Uță (18 ani) s-a calificat în finala probei de 400 metri garduri din cadrul Campionatelor Mondiale U20.

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Campioană europeană en-titre la această categorie de vârstă, după ce a stabilit un record al competiției în august 2025 (55,55 secunde), Uță impresionează și în Oregon (SUA).

Ștefania Uță, în finala probei de 400 metri garduri la Mondialele U20

După ce a câștigat prima serie cu timpul de 57,93 secunde, Uță și-a îmbunătățit rezultatul în penultimul act cu mai bine de o secundă.

Atleta din Râmnicu Vâlcea a alergat în prima dintre cele trei semifinale și le-a lăsat în urmă pe adversare. Românca a oprit cronometrul la 56,87 secunde, fiind urmată de Rania El Hamdaoui (57,36) și Shevaughn Thomas (57,56).

Timpul româncei a fost al patrulea cel mai bun la general. Marea finală va avea loc duminică, de la 23:30 (ora României).

Sportivele calificate în finala probei de 400 metri garduri:

Mariam Kareem (Emiratele Arabe Unite) - 53,39 secunde Tumi Ramokgopa (Africa de Sud) - 56,80 Rebekka Feirle (Germania) - 56,80 Alexandra Ştefania Uţă (România) - 56,87 Duru Iklim Kadanali (Turcia) - 56,91 Eleni Iakovaki (GRecia) - 57,10 Rania El Hamdaoui (Maroc) - 57,36 Kei-Mahri Hanna (Bahamas) - 57,55 Shevaughn Thomas (Jamaica) - 57,56.

România este reprezentată de 11 atleţi la competiția din Oregon:

Carolina Pungă și Ana Maria Dogan (100 m)

Ștefania Uță și Delia Aștefănoaie (400 m garduri)

Lenuța Constantin (1.500 m)

Daria Vrînceanu (triplusalt)

Adina Fîrțală (aruncarea greutății)

Armando Bănicioiu (200 m și 400 m)

Denis Buzoiu (săritura în lungime)

Ștefan Ciobanu și Raul Filimon (aruncarea greutății).

Până acum, în finale au mai luat startul Ştefan Alexandru Ciobanu - locul 8 la aruncarea greutăţii (19.20 metri) și Denis Marius Buzoiu - locul 10 la lungime (7.42 metri).

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