Ștefania Uță luptă pentru medalii Românca s-a calificat în finala probei de 400m garduri la Mondialele U20 de atletism

- Ștefania Uță (18 ani) s-a calificat în finala probei de 400 metri garduri din cadrul Campionatelor Mondiale U20.
Campioană europeană en-titre la această categorie de vârstă, după ce a stabilit un record al competiției în august 2025 (55,55 secunde), Uță impresionează și în Oregon (SUA).
Ștefania Uță, în finala probei de 400 metri garduri la Mondialele U20
După ce a câștigat prima serie cu timpul de 57,93 secunde, Uță și-a îmbunătățit rezultatul în penultimul act cu mai bine de o secundă.
Atleta din Râmnicu Vâlcea a alergat în prima dintre cele trei semifinale și le-a lăsat în urmă pe adversare. Românca a oprit cronometrul la 56,87 secunde, fiind urmată de Rania El Hamdaoui (57,36) și Shevaughn Thomas (57,56).
Timpul româncei a fost al patrulea cel mai bun la general. Marea finală va avea loc duminică, de la 23:30 (ora României).
Sportivele calificate în finala probei de 400 metri garduri:
- Mariam Kareem (Emiratele Arabe Unite) - 53,39 secunde
- Tumi Ramokgopa (Africa de Sud) - 56,80
- Rebekka Feirle (Germania) - 56,80
- Alexandra Ştefania Uţă (România) - 56,87
- Duru Iklim Kadanali (Turcia) - 56,91
- Eleni Iakovaki (GRecia) - 57,10
- Rania El Hamdaoui (Maroc) - 57,36
- Kei-Mahri Hanna (Bahamas) - 57,55
- Shevaughn Thomas (Jamaica) - 57,56.
România este reprezentată de 11 atleţi la competiția din Oregon:
- Carolina Pungă și Ana Maria Dogan (100 m)
- Ștefania Uță și Delia Aștefănoaie (400 m garduri)
- Lenuța Constantin (1.500 m)
- Daria Vrînceanu (triplusalt)
- Adina Fîrțală (aruncarea greutății)
- Armando Bănicioiu (200 m și 400 m)
- Denis Buzoiu (săritura în lungime)
- Ștefan Ciobanu și Raul Filimon (aruncarea greutății).
Până acum, în finale au mai luat startul Ştefan Alexandru Ciobanu - locul 8 la aruncarea greutăţii (19.20 metri) și Denis Marius Buzoiu - locul 10 la lungime (7.42 metri).