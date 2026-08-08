Angelescu și Șucu, luați la țintă Rapid a publicat reacția integrală a lui Pancu, fanii au luat foc: „Aveți de gând să vă implicați?”

UTA ARAD - RAPID 0-0. Giuleștenii au publicat pe rețelele de socializare reacția integrală a lui Daniel Pancu (48 de ani) la posibilul penalty neacordat echipei sale.

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În ultimele secunde ale întâlnirii, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu Pospelov și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

În schimb, arbitrul George Roman i-a acordat cartonașul galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare.

UTA ARAD - RAPID 0-0 . Daniel Pancu: „Mamă, ce penalty, băi!”

Înainte de conferința de presă, tehnicianul Rapidului a revăzut și el faza și-a exprimat fără rețineri nemulțumirea față de arbitraj, considerând că echipa sa a fost privată de un penalty evident.

Videoclipul cu reacția sa a fost publicat azi pe rețelele de socializare oficiale ale giuleștenilor, alături de mesajul: „Când vezi reluarea și tot nu înțelegi decizia”.

„Ia să vedem. Mamă, ce penalty, băi! He, he. Aoleu, mamă, mamă. Mamă, ce penalty! Cică s-a verificat îmi spune arbitrul mie.

Mamă, ce-i dă la tendon direct! Tendon direct! Penalty sută la sută! Mie la sută penalty! Penalty!”, a fost reacția lui Daniel Pancu.

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Fanii Rapidului, critici la adresa conducerii: „Bine că ține Pancu loc și de președinte de club, că al nostru e inexistent”

Suporterii giuleștenilor au reacționat vehement și au lansat critici la adresa acționarilor clubului, în special a președintelui Victor Angelescu.

„Bine că ține Pancu loc și de președinte de club, că al nostru e inexistent. Acum el trebuia să iasă în față să dea cu pumnul în masă să îi facă hoți să ceară explicații. De ce dracu nu renunță Angelescu și nu îl aduce pe Coman nu înțeleg”

„După meci a fost sunat Angelescu și a fost întrebat dacă a fost penalty, iar el răspunde că cică nu este penalty 100%, mai zice o vorbă că dacă nu este penalty 100% nu trebuie să intervină VAR. Nu ai cu cine, din cauza unuia ca el care doarme pe el suntem catalogați ca ultimii fraieri!!!!”

„Domnule Șucu, aveți de gând să vă implicați și dvs în problema asta cu arbitrajele sau sunteți prea ocupat?”

„Măcar el să vorbească, dacă dl Angelescu și restul oamenilor din conducere sunt pasivi:) Și în momente de genul aveam nevoie de oameni precum Coman”

„Toți am avut aceeasi reacție… se vede clar că nu suntem înghițiți nici în prezent. Angelescule, gata cu inițiativa de om bun și țipă în comisii, așa ceva nu se mai poate!”

„Asta e atitudinea, aperi Rapidul, nu te lași călcat în picioare!”

„Cel mai slab președinte din România… nu există așa ceva, să nu-ți oprească jocul să se analizeze măcar, iar tu să intri în emisiune și să spui că ești subiectiv. Respect Pancu și Săpunaru, sunt singurii care nu acceptă nedreptatea”, au fost câteva dintre reacțile fanilor.

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